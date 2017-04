Miután a tejet hazavittem, leszereltem az üres gázpalackot, feltettem egy erre a célra vásárolt kétkerekű targoncára, és visszamentem az üzletbe. Már vártak, úgy tűnt, mintha elő is lett volna készítve nekem egy teli tartály. Hazavittem, próbáltam felszerelni, s akárhogy csűrtem, csavartam azt a fordított menetű anyát, sehogyan sem akart becsavarodni a helyére. Csak félig csavarodott be, s ott megszorult, de a nyomásszabályzó jócskán kotyogott, ezért nem mertem megengedni a gázt. Újra és újra elölről kezdtem a műveletet, és látván, hogy nem sikerül, egyre tanácstalanabb lettem. Próbáltam a műanyag védődugót visszacsavarni, s az simán rácsavarodott egészen. Egy másik műanyag dugóval is próbálkoztam, az is ráment. Újrakezdtem az igazi csavarral, de az nem akart kötélnek állni...

Kezdtem elveszíteni a türelmemet. Hogy a fenébe lehet ez? Vettem egy nagyobb kulcsot, azzal is próbáltam. Ha meghúznám teljes erőből, talán becsavarodna, de akkor valószínűleg elrontanám a menetet, és a következő alkalommal azért nem csavarodna be a helyére, mert az anya lenne hibás. Értelmetlen volna feszegetni, gondoltam, különben sem tanácsos kockáztatni, hogy esetleg szivárogjon a gáz. De hogy vigyem vissza, amikor olyan kedvesek voltak? S mit mondjak, hogy elhiggyék: ha látszólag rendben is van, ez a palack hibás. Nincs kizárva, hogy ha rátesznek egy másik anyát, s egy nagy kulccsal becsületesen meghúzzák, rámegy... Különben is, én téptem le róla a biztonsági fóliát, ha ezt a töltőállomás így kiadta, s ott van rajta a garanciabizonylat, akkor jónak kell lennie. Ez óriási felelősség, nem játszhatnak a gázzal...

Kivittem a palackot a napra, néztem a csavart, látszólag nem volt hibás. Kerestem egy régi nyomásszabályzót, s azzal is megpróbáltam. Annak keskenyebb volt az anyája, s csak kicsit kotyogott, amikor rácsavartam. Találtam pár használt alátétet is, s arra gondoltam, ha több alátéttel valahogy rá tudnám csavarni, talán működne... De hát felrobbanhat a ház, nyilallt belém a gondolat, s azonnal elvetettem az ötletet. Visszavittem, és újra megpróbáltam, de hiába. Próbáltam feszíteni, de be kellett látnom, hogy nem így kellene működnie.

Mi van, ha szándékosan adták nekem ezt a palackot a boltban? Furcsa alakja volt, mintha egy propeller lett volna a tetején... Előre kifizettem, volt idejük kiválasztani... De hát nem lehetek ennyire gyanakvó – gondoltam, és elszégyelltem magam. Mindig nagyon rendesek, kedvesek velünk, még beszélgettem is a főnöknővel... Miért akarnának átverni egy gázpalackkal, ami ráadásul fel is robbanhat...? Egészen oldalra fordítottam a palackot, s akkor feltűnt, hogy a csavar alsó részén a menet el van kopva.

Visszavittem, ez tűnt a legértelmesebb megoldásnak. Kicsit ideges voltam, de elmondtam őszintén a főnöknőnek, hogy nem tudtam felszerelni, pedig látszólag hibátlan, én téptem le róla a biztonsági fóliát. Visszacserélik, persze, mondta a főnöknő, vá­lasszak egy másikat. Ne aggódjak, nyugtatott meg, nekik is kicserélik majd, ez előfordul. Még jóformán végig sem gondoltam a történteket, már ráírták a palackra, hogy DEFECT, én pedig vittem haza az újat, amelyre tökéletesen talált a fordított menetű anya.

Hogy is van ez, hogy egy hibás gázpalack forgalomba kerül? Mi történik, ha idősebb, kevésbé figyelmes emberekhez kerül egy ilyen palack, és tényleg felrobban? Vagy ha azért robban fel, mert szégyelli visszavinni az ember, és inkább megoldja valahogy, házilag... Vajon vállalná-e a töltőállomás a felelősséget? Vajon hány ilyen jellegű tragédia történt már, amit úgy könyveltek el, hogy figyelmetlenek voltak a fogyasztók? Talán felelősségteljesebb döntés lett volna, ha a fogyasztóvédőkhöz viszem vissza a hibás gázpalackot. Bízom benne, hogy megteszi helyettem pár olyan kereskedő, akinél gyakoriak az ilyen esetek. Mert bizony tragédiába is torkollhat egy ilyen csavaros történet...