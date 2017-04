A bukaresti Colectivben történt tűzeset után szigorítottak a szabályozáson, és új határidőket is megszabtak az engedélyek beszerzésére, ez hamarosan lejár, és bár rebesgetik, hogy meghosszabbítják szeptember 30-ig, egyelőre semmi biztosat nem tudni. A tűzoltók tájékoztatással igyekeznek segíteni az érintetteken, de a dokumentációt össze­állító szakcéget maguknak kell kiválasztaniuk.

A tanügyi intézményekre fokozottan figyelnek, nemrég találkozót is szerveztek az iskolák igazgatóival és a polgármesterekkel. Háromszéken a 385 oktatási intézmény közül 35-nek megvan a tűzoltósági engedélye, 285-nek nincs ilyenre szüksége, 65 helyzete rendezetlen. Az engedélyhez szükséges dokumentáció nem olcsó, de a kiszabott büntetés még nagyobb lehet – magyarázták. Minden új épületnél vagy átalakítás esetében szükséges az engedély, a törvény visszássága, hogy a régi ingatlanoknál, ha semmilyen átalakítás nem történik, nem kell a jóváhagyás, ám a tűzoltók ezeket is ellenőrzik, megteszik jobbító javaslataikat.

Nemcsak az iskoláknak, óvodáknak kell tűzoltói jóváhagyást beszerezniük, de a szórakoztató, kulturális intézményeknek, irodaházaknak, cégeknek is, összesen 159 ilyen ingatlant tartanak számon, és az elmúlt három hónapban 46 ellenőrzést hajtottak végre, nem bírság kiszabása a céljuk, a rendellenességekre, hiányosságokra hívják fel az érintettek figyelmét.