Az elmúlt hétvégén a Román Szikla- és Műfalmászó Szövetség, illetve a fővárosi Alpin Club Carpatic közös szervezésében került sor a román fővárosban a gyerek és ifjúsági műfalmászó Balkán-bajnokságra, amely egyben a hazai utánpótlás országos bajnokság harmadik fordulója is volt. A sepsiszentgyörgyi Adrenalin SK tizenkét sportolót nevezett be a két versenyre, amit jó eredményekkel zártak, hiszen négy bajnoki érmet is begyűjtöttek.