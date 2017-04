Ám mégis évről évre gazdagabbá teszi kertünket, messze elnyúló, meggyökerező sarjhatásai terjedésének nyomjelzői. Úgyszólván mindenütt – árnyékos lombhullató erdőkben, utak mentén, patakparton – megél. És nem csupán kellemes, felejthetetlen illata teszi kedveltté, otthonossá vált a konyhában is. Nem tartozik a mindennapok konyhakultúrájában általánosan ismert és felhasznált növényeink közé, de – más virágokkal együtt – már mifelénk is bemutatták.

Gyűjtsünk egymaréknyi vi­rágot kezdetként ételeink színezésére és díszítésére. Majd kísérletező kedvünk kíváncsiságával adjuk a burgonya- vagy vadsalátákhoz. Egyébként az illatos ibolya fiatal levelei szintén részét képezhetik a vadsalátáknak. Ha idegenkedünk a vegyes (csalán, medvehagyma, gyermekláncfű, tavaszi kankalin, tyúkhúr stb.) vadsaláta ízétől, almával, citrommal, naranccsal vagy olajjal, ecettel háziasíthatjuk. Bármelyik ajánlott tavaszi növényünkből készítünk vadsalátát, csak a fiatal, zsenge, tiszta leveleket használjuk erre a célra! Tárolással veszítenek aromájukból, tehát begyűjtés után minél hamarabb fel kell dolgoznunk a leveleket.

Szedés közben megtörténhet, hogy hiányos ismereteink miatt mérgező növénylevél is kerülhet zacskónkba, kosarunkba. Évekkel ezelőtt történt, hogy egy idős házaspár a salátaboglárka (Ficaria verna) vese alakú levele helyett a hasonló formájú, kerek levelű kapotnyak (Asarum europeum) leveléből is szedett. Szerencséjükre csak néhány – hányingert, hányást okozó – levél jutott el a készítésig, de minket, akik ismertük az esetet, arra figyelmeztetett, hogy a természetben mutassuk meg a növények közti különbségeket.