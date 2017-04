Talán egyetlen állatcsoportot sem övez olyan mértékben eltúlzott félelem, mint a társas darazsakat, ráadásul erre a különböző médiumokban a fajról közvetített hamis információk még inkább ráerősítenek. A jelenlétükre adott félelmi reakciók azonban leginkább csak annak a valószínűségét növelik, hogy a darázs is fenyegetve érzi magát, és végül tényleg szúrni fog, akkor is, ha egyébként ezt nem tenné – írják az MTI-hez eljuttatott közleményben.

A szakemberek úgy vélik, a rovarnak életmódja és szokásai megismerésével szeretet nélkül is meg lehet adni azt a tiszteletet, amelynek segítségével az esetek nagy részében háborítatlanul megfér egymás mellett ember és állat. A társas darazsak szépségéről, összetett életvitelükről, építészetükről és viselkedésükről Vas Zoltán, a múzeum Hártyásszárnyúak gyűjteményének muzeológusa beszél a (Méret)aránytalan félelmek című előadáson.

A továbbiakban Elménkbe kígyózó félelem címmel a kígyókkal kapcsolatos aggodalmakat igyekeznek eloszlatni, később a csípőszúnyogokról lesz szó, végül a emlősállatok múzeumba kerülésének körülményeit járják körül. (i.)