– Ugyan biza, mit keres maga itt, Bárkányban, ’sze itt magyar zsurnaliszta soha nem jár – mondja egy idős bárkányi román ember. – Honnét tudja, hogy zsurnaliszta vagyok? – kérdem. – Hát látom, hogy mit ír a kocsi oldalán, annyit még én is tudok magyarul. – Én a bárkányi magyarokat keresem, él-e még Márton József? – Él, él, méghozzá feleségestül – vágja a feleletet a sántikáló férfi. – Néhány napja temettünk egy 99 éves öreget, most a 97 éves Márton Józsi a legöregebb ember a faluban. A keresett kapu számát azonnal készséggel közölték a polgármesteri hivatalban is.