A nyomozó hatóság illetékese közölte, az áldozat a Facebookon és az Instagramon is több olyan bejegyzést tett közzé, amelyek ezen játékban való részvételre utalnak, valamint olyan képeket, amelyek öngyilkosságot sugallnak. A fiatal lány március 15-én barátaival és két tanárnővel felment egy toronyház tetejére, hogy szemügyre vegyék Nagyszeben látképét és fotókat készítsenek. A lány lezuhant és azonnal meghalt. Az akkori jelentések szerint véletlen baleset állhatott a tragédia hátterében, valószínűleg leomlott az a fémkorlát, amelyre a lány rátámaszkodott. (Krónika)

MEGELŐZNÉK A TOVÁBBI ATROCITÁSOKAT. Továbbra is a megszokottnál nagyobb számban lesznek jelen a rendőrök Gyergyószentmiklós közterületein, főként a romák által lakott városrészekben, illetve azokon a helyeken, ahol sok ember megfordul – tájékoztatott Nagy Zoltán polgármester. Az intézkedés előzménye, hogy a múlt hét végén önbíráskodó gyújtogatások voltak Gyergyószentmiklóson. „A cél az, hogy a további atrocitásokat és akár a retorziót a gyújtogatásban kárt szenvedett fél részéről megelőzzük. Olyan tárgyalássorozatot akarunk elindítani, amelyen a város közbiztonságáért felelős intézmények vezetői, a roma közösség képviselői, illetve az egyházi és szociális téren tevékenykedő szervezetek képviselői is részt vesznek” – számolt be a fejleményekről a polgármester. Nagy Zoltán ezeknél még fontosabbnak tartja, hogy a gyergyói lakosság képviselői is megjelenjenek ezeken a tárgyalásokon, a lakókat arra kéri, hogy konkrét megoldási javaslatokat fogalmazzanak meg, és ezeket juttassák el a polgármesteri hivatalhoz. (Maszol)

MÁRTON ÁRON-LÁTOGATÓKÖZPONT. Látogatóközpontot építenek Csíkszentdomokoson, Erdély legendás római katolikus püspöke szülőfalujában. A tervekről Lázár Csilla, a helyi Márton Áron Múzeum létrehozója és vezetője, valamint Karda Róbert polgármester tájékoztatott. A zarándok turisták ellátására tervezett létesítmény felépítését a magyar kormány nemzetpolitikai államtitkársága 50 millió forinttal támogatta. Lázár Csilla felidézte: 2010-ben indították a Márton Áron Múzeumot, és az évek során tapasztalatot gyűjtöttek arról, mit jelent a létesítmény működtetése, és mire lenne még szükség ahhoz, hogy a múzeum hatékonyabban be tudjon kapcsolódni a környék zarándokturizmusába. Az igazgató megjegyezte: a februárban lefolytatott helyi konzultáció nyomán kiderült, egy turisztikai koordinációs központra van a legnagyobb igény. Ez olyan létesítmény lenne, amelyben az autó­busszal érkező turisták megpihenhetnek, ha pedig igénylik, részesülhetnek a környékbeli vendéglátóegységek szolgáltatásaiból. A látogatóközpontban ugyanakkor konferenciákat tarthatnának, kiállításokat rendezhetnének. (MTI)