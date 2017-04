csütörtök 00:50

kutbaesett

Most sajnos változtak a törvények. A bevándorlóktól nem véd a hazai törvény, nem tud megvédeni az EU, mert nem akarja a német nagyasszony. Az EU határok is nyitottak.

Aki 1990-ig megkisérelte tiltott terűleten a határátlépést az meglőtték mint a kutyát !

Akinek kell arab, stb. bevándorló és be akarja fogadni a lakásába az jelentkezzen ! Most és itt.

Remélem nem jelentkezik senki.