Bassár el-Aszad rezsimjét azzal vádolják, hogy kedden idegmérget vetett be az északnyugat-szíriai Idlíb tartományban található Hán Sejkún közelében. Damaszkusz ezt tagadja. * Elfogadhatatlannak nevezte a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott légicsapást Ferenc pápa tegnap a Szent Péter téri általános audiencián. Kijelentette: elborzadva követi a Szíriában zajló eseményeket, és határozottan elítéli az Idlíb térségében történt elfogadhatatlan tömeggyilkosságot, amelyben több tucat ember halt meg, közöttük gyermekek is. * A londoni székhelyű Emberi Jogok Szíriai Megfigyelőközpontja tegnap arról számolt be, hogy 72-re emelkedett a Hán Sejkún ellen kedden végrehajtott feltételezett vegyifegyver-támadás halálos áldozatainak száma. A szíriai légierő nem vegyi támadást, hanem a felkelők egy nagy fegyverraktára elleni légicsapást hajtott végre Idlíb tartományban – közölte tegnap Moszkvában Igor Konasenkov vezérőrnagy, az orosz védelmi minisztérium szóvivője. A felkelők egy parancsnoka nem sokkal később cáfolta az orosz állítást.