Tóth-Birtan Csaba alpolgármester érdeklődésünkre kifejtette: noha tavaly felvetődött a megyei fogyasztóvédelem akciója nyomán, hogy a Háromszéki Közösségi Alapítvány segítségével felállított két mozgásparkot fel kell számolni (vagy legalábbis a jelzett hiányosságok pótlásáig be kell zárni), ez nem történik meg, hanem ezeket is, akárcsak a játszótereket, kerítéssel veszik körbe. Az elöljáró elmondta: a költségvetésben adott összeget előirányoztak erre a célra, jelenleg az előzetes eljárás zajlik, a műszaki felmérések, majd az építési engedélyek beszerzése, ezt követően kezdődhet a kerítések felszerelése. Tóth-Birtan Csaba elmondta: feloldották az egyik, tavaly Antal Árpád polgármester által felvetett dilemmát, hogy milyen magasak legyenek a kerítések. A jelenlegi tervek szerint kevéssel haladják majd meg az egy métert.

Amint arról többször beszámoltunk, az önkormányzat azt követően döntött a játszóterek bekerítése mellett, hogy a megyei fogyasztóvédelmi hatóság tetemes bírságokat rótt ki a múlt nyári baleset – egy hétéves gyermek megsérült az Ág és Nicolae Iorga utca közötti téren elhelyezett mozgásparkban, elveszítve egyik ujjpercét –, illetve egy tematikus, a játszótereket célzó ellenőrzés nyomán. A hatóság minden város önkormányzatát megbírságolta, mivel a köztéri játszótereken több rendellenességet fedeztek fel, de a legtetemesebb pénzbüntetések Sepsiszentgyörgynek jutottak (a baleset miatt 56 ezer, a játszóterek miatt 12 ezer lej). A mozgáspark esetében a felügyelőség megállapította, hogy a működési engedély is hiányzott, illetve a biztonsági előírásokat sem tartották be kialakításuknál. A játszótereknél egyik gond az elkerítés hiánya volt, de a hinták, mászókák és más eszközök fém alkatrészeivel, valamint a tájékoztató táblákkal is meggyűlt a baja a hatóságnak, illetve a működési engedélyek hiányát itt is felemlegették.

Antal Árpád az ellenőrzést követően azt nyilatkozta: eleget tesznek a fogyasztóvédelem elvárásainak, bekerítik a létesítményeket, de ez további gondokat is okoz majd, egyebek mellett kérdéses, ki zárja-nyitja a játszótereket, mi a helyzet azokkal, amelyeket parkok részeként alakítottak ki, a többi hatóság – így a katasztrófavédelem – engedélyezi-e, hogy egy bejárattal rendelkezzenek. A polgármester azt is megemlítette, hogy noha léteznek törvényes előírások a játszóterek elkerítésére, ezek igencsak általánosan fogalmaznak, műszaki részletekről nem rendelkeznek. Ami a játszótereken, valamint a mozgásparkban elhelyezett eszközök karbantartását illeti, mind Antal Árpád, mind az önkormányzat többi képviselője több rendben kifejtette: képtelenség az összes állandó ellenőrzése, ami tőlük telik, megteszik, de felkérik a lakosságot, hogy amennyiben bármi rendellenességet észlelnek, jelezzék.