A hivatalos megnyitót este nyolc órakor tartják, a fáklyás ünnepség helyszíne a városi művelődési ház előtti Kőrösi Csoma Sándor-szobor. Beszédet mond Gyerő József, Kovászna polgármestere, Zákonyi Botond, Magyarország romániai nagykövete, Farkas Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja, Tamás Sándor, Kovászna Megye Tanácsának elnöke, Péter Arthúr római katolikus plébános. Ezt megelőzően délután négy órától a művelődési központban a diákgála részeként átadják a 2017-es Pro Csoma Sándor-díjakat. Hat órakor nyílik a Kádár László Városi Képtárban a Fény és árnyék című képzőművészeti kiállítás.

Míg a korábbi években a Kőrösi-napok szervezését a kovásznai önkormányzat, a Kőrösi-líceum, a művelődési ház, civil szervezetek vállalták fel, idéntől változott a helyzet, a munkában részt vállalt a megyei önkormányzat, a magyarországi Balassi Intézet is. „Hiszem, hogy a bővített szervezőcsapat többletet hoz a Kőrösi Csoma Sándor Napok színvonalába. A szándék jó, mindenki köszönetet érdemel” – fogalmazott tegnap a szervezés lázában Gyerő József polgármester. Azt is elmondta: az idei rendezés új elemeket is hozott, ezért a szervezésben vannak átfedések, esetleges hiányosságok, a záróünnepély után lehet majd mérleget vonni.