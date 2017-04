A Sepsi-SIC csütörtök délután hazai pályán kilenc góllal maradt alul a jobb játékerőt képviselő Marosvásárhelyi Mureşul csapatával szemben a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 20. fordulójában. A zöld-fehérek idénybeli tizenkettedik vereségüket szenvedték el, így tíz ponttal továbbra is a rangsor tizedik helyén állnak.

A vendégek kezdték jobban a mérkőzést, viszont a szentgyörgyiek tartani tudták a lépést, sőt, emberhátrányban sem kaptak gólt, majd a 13. percben sikerült egyenlíteniük (6–6). A folytatásban a Vida Attila által irányított kézilabdázók kerültek emberelőnybe, sőt, a vezetést is átvették (7–6). A házigazdák nem sokáig örülhettek, hiszen a 20. percben újra a vásárhelyiek kerültek előnybe (8–9), majd Iulia Tăbăcaru bokasérülést szenvedett, többet pedig nem tudott pályára lépni. A beálló hiányát mind védelemben, mind pedig támadásban érezte a zöld-fehér mezes csapat, így a félidő végére hatgólos előnyt építettek ki a Maros-partiak (11–17).

A második játékrészben is a vendégek akarata érvényesült, a SIC játékát pedig nehezítette a számtalan eladott labda. A háromszékiek Mátis Zita és Bodó Ingrid vezérletével próbálták tartani a lépést a vásárhelyiekkel, akik az 54. percben 13 góllal vezettek (23–36). A mérkőzés hajrájában többször is emberelőnybe kerültek a szentgyörgyiek, így sikerült a tetemesebb hátrányt kilenc gólra faragniuk (29–38). A Sepsi-SIC következő mérkőzése a Nagybányai Extrem otthonában lesz vasárnap 13 órától a bajnokság 21. fordulójában.

„Azt gondolom, jól játszottunk addig, amíg Tăbăcaru lesérült, viszont azt sem mondanám, hogy utána rossz volt. Persze az eset után megtört a lendület, a lányok kicsit megijedtek, és gyorsan kaptunk három gólt, illetve az is gondot jelentett, hogy nem volt cserejátékosunk. A második félidőben is volt tíz perc, amikor a védelem és a támadás is hatékony volt. Elégedett vagyok Saláta teljesítményével, mert csereként beállva többször is hárítani tudta az ellenfél próbálkozásait. Azt mondom, ez nem volt rossz mérkőzés, de sajnos, nem volt elég cserénk, hogy tartani tudjuk a lépést egy olyan csapattal, akik a feljutásért harcolnak” – mondta Vida Attila edző.