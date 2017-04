Következő írásunk

Id. JÁGER ÁRPÁD, Felsőrákos. Húsvét előtt néhány gondolatot szeretnék megosztani másokkal is, ahogy az apostolok cselekedeteiről olvastam. A szeretet a legnagyobb erő, ezért szeresd az Urat, szeresd felebarátodat, mert akkor láthatatlan kapocs fűz össze mindenkivel, megtalálod a lélek üdvösségét és nyugalmadat. Változnak az évszakok, lesznek jobb és rosszabb napok, de az igaz barátság örökre megmarad. Minden ember segítségre szorul, épp ezért mondd el, mire van szükséged, és engedd, hogy segítsenek, mert barátaid és szeretteid nélkül sehova sem jutsz. Egyedül is próbálj teljes életet élni, mert csak egy van. Ha bármit is tehetsz, vagy kedves lehetsz embertársadhoz, most tedd meg, ne halogasd, mert még egyszer nem tudunk végigmenni ugyanazon az úton, bánni fogod, amit elmulasztottál. Minden nap lehetőséget ad arra, hogy jósággal bánjunk valakivel, törekedjünk arra, hogy lelkiismeretünk mindig tiszta legyen.