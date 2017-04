Látták már a következő filmeket vagy játékokat: A vámpírnaplók, Teen Wolf, The Walking Dead, Köpök a sírodra, The Ring, Death Metal, Star Wars, Transformers, Star Trek, Hannibal, Pokémon, Avatar, Gyilkos elmék, Mentalista, Gyilkos ügyek, Clumsy Ninja, Zombie Tsunami, Smashy Road, Minecraft, Trueshot, Critical Ops, Clash of Clans, Mestermc, Gta 5, Roblox, MaxINFINITE, Hooligans Game, CS:GO, Call of Duty, Uncharted 4, Plants vs Zombies, Demon Game, Steep, Criminal Minds, Ouija Game, Chucky game, Watch Dogs stb.?

A fenti címekre rákeresve az interneten tanúi lehetnek, hogy gyermekeik milyen filmet, rajzfilmet, játékot, zenét kedvelnek, sőt, egyesek már pénzért is vásároltak ilyen játékokat.

Megkérek minden kedves szülőt, vigyázza fel gyerekét otthon, amikor rajzfilmet, filmet néz, vagy a táblagépen, okostelefonon, számítógépen, laptopon játszik.

Legyenek körültekintőek, mert sok olyan dolog van a filmekben, játékokban, rajzfilmekben és még a zenében is (a kék bálna játék egyik kérése, hogy éjjel kelj fel és hallgass horrorzenét), ami arra készteti őket, hogy saját életüket, de esetenként a másokét is veszélyeztessék. Egyes játékok kérése/teljesítése öngyilkossághoz vagy társai, barátai sebesüléséhez, megöléséhez vezethet. Nem pánikot akarok kelteni ezzel, hanem megelőzni és elkerülni a bajt, hogy senkinél ne forduljon elő ilyen eset. Legyünk egy lépéssel előbb mi, szülők, és vigyázzunk gyermekeink testi, lelki, szellemi épségére.

Már volt szerencsém olyant hallani, hogy „levágta a fejét, és a feje elgurult, a nyakán kifolyt a vére”, „úgy beleszúrta a gyomrába a kardot, hogy a másiknak a bele kijött”, és arra a kérdésre, hogy szüleid tudják-e, mit nézel, azt válaszolták: igen, sőt, egyesek azt is mondták, hogy együtt nézik a szüleikkel az ilyen filmeket, amelyekből „csak jót” lehet tanulni.

A legtöbb gyermeknek fontos az akció, a verekedés, a lövöldözés, hogy „minél több vér folyjon, és nagyokat üssenek egymásra”, de nekünk, felnőtteknek tudnunk kell, hogy kedvenc filmjük, internetes játékuk, horrorzenéjük a rossz közérzet és a depresszió kialakulásához vezethet. Vannak, akik már felrajzolták a bálnát karjukra golyóstollal, akik már hallgattak horrorzenét éjjel (parancsra), és fontos számukra ebben a játékban, hogy ne vegyék észre a szülők.

Ismétlem: nem pánikot akarok kelteni, hanem a figyelmet szeretném felhívni arra, hogy ebben a rohanó világban figyeljünk, vigyázzunk jobban gyermekeinkre. Tudom mint szülő, hogy nagyon nehéz, hiszen sok, rengeteg a dolgunk, szaladunk ide-oda, elfoglaltak vagyunk, alig várjuk, hogy este legyen. De kérdés, hogy gyermekeink alszanak-e? Elég annyi, hogy nem tudunk kellőképpen ráfigyelni a dolgokra: egy pillanat alatt kicsúszhatnak a kezünkből, és megvan a baj.

Nagy Zsuzsanna pszichológus, ­pszichoterapeuta, Bukarest