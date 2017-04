„Jelen pillanatban az autonómia nem időszerű!” – mondta Biró Zsolt MPP-elnök, de nem fűzött hozzá indoklást. Lehet, hogy azért nem időszerű, mert soha nem is volt, és nem is lesz, de az is lehet, hogy tudják az urak, mikor lesz aktuális, de titkolják, mert nagy dobásra készülnek!

A harmadik kinyilatkoztatás is elgondolkodtató és aggasztó: „Székelyföldön mi vagyunk a Székely Nemzeti Tanács, nem más!” – jelentette ki Kelemen Hunor. Nem tehetek róla, de XIV. Lajos francia napkirályra gondoltam, aki azt hirdette: „Az állam én vagyok!”

Nem is olyan rég – a 2016-os választások előtt – e két erdélyi politikus merőben ellentétesen nyilatkozott, nevezetesen: „Az autonómia mindenkor időszerű!”, illetve „Minden magyar és minden magyar politikai alakulat, szervezet támogatását elvárjuk!” A Székely Nemzeti Tanácsé is belefoglaltatott!

Az erdélyi magyarság nagy többsége az utolsó pillanatban ment szavazni, az anyaország hathatós ösztökélésére, valamint a „Legyen több esze a népnek!” felismerés, józan gondolkodás hatására. Hogy legyen képviselete az erdélyi magyarnak, hátha a választottak esze is végre megjön!

Tévedett volna a nép azzal, hogy megjött az esze? Ha nem tévedtünk, felcsillan a remény megmaradásunkra, de ha tévedtünk, pár év múlva nem lesz, aki autonómiáért harcoljon, és talán már nem is lesz igény rá!



Sebők Mihály