Az igénylés nem egyenletes: októberben és májusban van egy-egy nagyobb hullám, a kettő között kevesebben folyamodnak a kártyáért – közölte érdeklődésünkre Zsigmond József sepsiszentgyörgyi tanácstag; az ő kezdeményezésére vezették be 2012 decemberében a fényképes, vonalkódos székelyföldi diákigazolványt, amely egy sor kedvezményt biztosít birtokosának, de legfőbb újdonsága mégis abban rejlik, hogy nem csupán egyetemistáknak szól: már első osztályos kortól kiváltható. Az sem utolsó szempont, hogy háromnyelvű: a román és a magyar mellett angolul is igazolja, hogy viselője melyik tanintézménybe jár. Utóbbi főként külföldön hasznos, ahol sokkal több kedvezmény jár a diákoknak, mint Romániában.

A sic card (ez a kártya nemzetközi elnevezése) jelenleg hat erdélyi városban (Sepsiszentgyörgy, Csíkszereda, Székelyudvarhely, Marosvásárhely, Gyergyószentmiklós és Nagyvárad) jogosít fel különféle kedvezményekre – a félárú múzeumi, könyvtári belépőkön kívül harmincnál több magánvállalkozás ad 5–20 százalékkal olcsóbban árut vagy szolgáltatást felmutatóinak (füzeten, pizzán és hasonlókon kívül például fogorvosi ellátást is) –, és a kártyát külföldön is elfogadják. A honlapon csak a hajdúszoboszlói fürdő jelenik meg, de Magyarországon széles körben használható a diákoknak járó kedvezmények igénybevételére, és az Európai Unió több más államában is gond nélkül lehet élni vele – tudatta Zsigmond József. Azt is elmondta: a legtöbb székelyföldi diákigazolványt Sepsiszentgyörgyön váltják ki, a legfiatalabb kártyatulajdonos egy hatéves székelyudvarhelyi kisdiák, a legidősebb pedig egy 33 éves marosvásárhelyi doktorandusz hallgató. A sic card legfeljebb 35 éves korig igényelhető.