Gheorghe Falca, a Nemzeti Liberális Párt (NLP) vezető politikusa tegnapi sajtóértekezletén jelentette be a városháza több tisztségviselőjével egyeztetett kezdeményezését. Elmondta: első körben egy kétemeletes, 4000 négyzetméteres tanépületet és 75 szobás, étkezdével is rendelkező 2000 négyzetméteres kollégiumot tudnak felajánlani a CEU-nak. Néhány év múlva további ingatlanok szabadulnak fel a – jelenleg még a katonaság által használt – vár területén, ezek közül is a CEU rendelkezésére bocsáthatnak néhányat – tette hozzá.

Michael Ignatieff rektornak címzett levelében Falca az európai demokratikus átalakulások meghatározó intézményeként jellemezte a budapesti Közép-európai Egyetemet, szolidaritásáról biztosítva annak tanárait, illetve hallgatóit. Felajánlását alátámasztandó hozzáfűzte: Arad is a közép-európai kultúra része, kiváló infrastrukturális adottságokkal – autópályával, páneurópai vasútvonallal, nemzetközi repülőtérrel – rendelkezik.

Tegnap egy másik romániai liberális városvezető, Ilie Bolojan nagyváradi polgármester is felvetette, hogy városa befogadhatná a CEU-t. Bolojan Facebook-bejegyzésben úgy vélekedett: Nagyvárad nyitottságát és közép-európai elhivatottságát bizonyítaná, ha ajánlatot tenne a Közép-európai Egyetemnek, hogy a „nagyhírű oktatási intézmény” Nagyváradon folytassa tevékenységét.