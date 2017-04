HAMAROSAN MEGÉRKEZNEK A VAKCINÁK. Aláírta Florian Bodog egészségügyi miniszter a kanyaró elleni vakcinák sürgősségi eljárással történő beszerzését lehetővé tevő dokumentumot – nyilatkozta a tárcavezető, aki szerint így a lehető legrövidebb időn belül megérkezik 115 ezer adag háromkomponensű készítmény. Bodog hangsúlyozta: tisztában van azzal, mekkora problémát jelent, hogy nem áll a háziorvosok rendelkezésére megfelelő mennyiségű oltóanyag, ugyanakkor arra is kitért, hogy a készlet még nem fogyott ki teljesen. Az egészségügyi miniszter a szerdai kormányülésen úgy fogalmazott: tudomása szerint tíz megyében „elérték a zsák fenekét”, ezért is látta szükségesnek aláírni a beszerzésre vonatkozó dokumentumot. Nyilatkozatára reagálva Sorin Grindeanu kormányfő úgy fogalmazott: nem ez az első alkalom, hogy több megyében elfogy a kanyaró elleni vakcina, ezért arra utasította Bodogot, tegyen meg minden tőle telhetőt, hogy ez többé ne fordulhasson elő, jó lenne inkább megelőzni a problémákat, mint utólag keresni megoldásokat. (Krónika)

DRÁGUL A KENYÉR. Akár 10 százalékkal is drágulhat a kenyér a búza és a liszt árának emelkedése miatt. A drágulás oka az is, hogy a minimálbér 1450 lejre növelése miatt többet kell fizetni az alkalmazottaknak – nyilatkozta tegnap a malom- és sütőipari munkáltatók szervezetének (Rompan) elnöke. Aurel Popescu elmondta, a búza ára március elsejétől 7–8 százalékkal nőtt a megnövekedett exportigények miatt. Emellett a minimálbér emelésével nőtt az alkalmazottak utáni kiadások összege. „Be kell ismernünk, a villamos energia és a gáz ára is emelkedett tavalyhoz képest. Százalékban kifejezve elmondhatom, hogy 10 százalékos drágulásra lehet számítani” – magyarázta a Rompan elnöke. Jelenleg egy tonna búza tíz százalékkal drágább, mint tavaly, 780–800 lejbe kerül. A liszt ára 850 lejről 1000 lejre nőtt tonnánként. A Rompan elnöke szerint egyes pékségek már megemelték az árakat. A malom- és sütőiparban 80 ezer alkalmazott dolgozik, az iparágnak évente 2,5 milliárd eurós forgalma van az országban. (Maszol)

ELLOPTAK EGY BANKAUTOMATÁT. Nagy erőkkel keresi a Temes megyei rendőrség azokat a személyeket, akik a temesvári repülőtér szomszédságából elloptak egy bankautomatát. „Egyelőre ismeretlen személyek szerdáról csütörtökre virradó éjjel betörtek egy kereskedelmi társaság székhelyére, és onnan elloptak egy 600 ezer lejt tartalmazó bankautomatát” – nyilatkozta tegnap Ionuţ Bocancea, a Temes Megyei Rendőr-felügyelőség szóvivője. (Agerpres)

BĂSESCU BÍRÁLJA A KORMÁNYT. A kormánykoalíció tagjai képtelenek voltak kihasználni választási győzelmüket – véli Traian Băsescu szenátor, a Népi Mozgalom Párt (NMP) elnöke, aki szerint a jelenlegi kormány kevésbé stabil, mint a technokrata kormány volt. „Azzal ámították magukat, hogy a kormányzás abból áll: bejelentjük, hogy emeljük a béreket, a szociális segélyeket, s még nem tudom, miket. Márpedig a kormányzás nem ezt jelenti. (...) Egyik oldalon küzd Dragnea Pontával, a másikon Călin Popescu-Tăriceanu Daniel Constantinnal. A valóság az, hogy képtelenek voltak kihasználni a választási sikert” – jelentette ki Băsescu. Az NMP elnökének előrejelzése szerint az európai alapokból nagyjából semmit sem fognak lehívni, mert a tíz operatív programot összesen két menedzsmenthatóságnak kellene kezelnie. Băsescu szerint Sorin Grindeanunak „túl nagy a miniszterelnöki kalap”, holott Romániának kemény kormányfőre lenne szüksége. (Agerpres)