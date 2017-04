Írország számára alapvető biztonságpolitikai kérdés a brit uniós tagság megszüntetése (brexit), ezért az EU-ban maradó tagországoknak segíteniük kell Dublint érdekei képviseletében – jelentette ki Angela Merkel német kancellár tegnap Berlinben Enda Kenny ír kormányfővel folytatott megbeszélése előtt. A kancellár hangsúlyozta, hogy Írországnak nemcsak az ír és a brit gazdaság szoros egybefonódása miatt rendkívül fontos a brexit, hanem azért is, mert az észak-írországi békefolyamat révén a britek távozása alapvető biztonságpolitikai ügyeket, a béke vagy háború kérdését is érinti. Enda Kenny aláhúzta: „akárhogy is alakulnak a brexit-tárgyalások, semmi sem áshatja alá a békét és a stabilitást”, amely továbbra is igen törékeny, és mindent meg kell tenni azért, hogy Nagy-Britannia távozása ne eredményezze a „kemény határok” visszatérését, vagyis a teljes körű határellenőrzést Írország és a brit fennhatóság alá tartozó Észak-Írország között.