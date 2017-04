A mintegy három órát tartó tisztogatást követően több mint hatvan kétszáz literes zsák hulladékot – elsősorban műanyag palackokat és zsákokat, de akadt gépkocsigumi és konzervdoboz, sőt, ruhanemű is – szállítottak el a köztisztasági vállalat munkatársai.

Egyed Emőke örvendetesnek mondotta, hogy a városvezetés lényegesnek tartja a környezetvédelmet népszerűsítő események szervezését. „Fontosnak tartjuk az ilyen jellegű eseményeket, ezért szívesen csatlakoztunk hozzá. Örvendetesnek tartom azt is, hogy nemcsak azok végezték a munkát, akiknek valamelyest ez is a munkája – gondolok itt a polgármesteri hivatalra és a Tegára –, de a Baróti Szabó Dávid Középiskola ötven diákja is velünk tartott: segítségükkel hatékonyabban tudtuk ezt a fontos munkát elvégezni” – nyilatkozta a ZIKE elnöke.

A munkavégzés során megállapíthatták, hogy a szemét zöme valószínűleg távolabbról – Magyarhermányból, Nagybaconból és Bibarcfalváról – érkezett. A barótiak sem jeleskednek környezetük tisztán tartásában, hiszen a patakparton, a víz által el nem ért részen találtak olyan „leraka­tot”, ahol több tucat műanyag palack volt, a bányahíd közvetlen közelében pedig kisebb kirostált ruhatárra akadtak.

A polgármesteri hivatal legközelebb a húsvéti ünnepek után szervez hasonló megmozdulást.