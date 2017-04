Magdó István, a MFVSZ erdélyi alelnöke ismertette, a szövetséget többnyire erdélyi fotósok alapították, a tagok zöme is idevaló, ezért természetes is, hogy pályázataikon átlagon felüli az erdélyi fotósok részvétele – ám ezt nem csupán a fotósok hovatartozása magyarázza, hanem az is, hogy Erdély fotótéma-paradicsom – tette hozzá. Az idei fotópályázaton azonban az egyik kötelező téma – Széchenyi élete és munkássága – „megfogta” az erdélyi fotósokat, az általános és a magyar népi építészet kategóriákban ellenben szép számmal szerepeltek. S ha a Széchenyi-téma nem is bizonyult népszerűnek az erdélyi fotósok körében, Széchenyi intelmét – „Tiszteld a múltat, hogy érthesd a jelent, és munkálkodhass a jövőn” – annál inkább megfogadják, hiszen kötelességüknek tartják megörökíteni a múltat a jelenben fotózva a jövő számára – emelte ki Magdó István.

A pályázatra egyébként nyolc országból 803 alkotás érkezett, a 158 elfogadott fotóból 45-öt válogattak ki a vándorkiállításra, amely a magyar fotográfia napjáig, augusztus 29-ig bejárja Erdélyt, de eljut Bukarestbe is.