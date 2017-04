A kiültetett virágok egy részének már lába kelt, helyenként autósok, gyalogosok taposták össze az ágyásokat, ezért sok újraültetést is végeznek, és nem mindig ugyanazon növényekkel, ami a megtervezett kompozíció, a látvány kárára megy – tudatja a városháza közleménye, a befektetett munka és a rendezett városkép megbecsülésére szólítva fel a lakosságot.

Egy másik közleményben arról értesítenek, hogy a tömbházak körüli zöldövezet szépítésére idén is támogatást nyújtanak: minden lakótársulás 1500 lej értékben igényelhet virágokat, bokrokat, facsemetéket, termőföldet, fűmagot, léckerítést, és még padot is a jó időben való üldögéléshez – de nem teljesen ingyen: húszszázalékos önrészt be kell fizetni. Kérvényezni április 30-ig lehet az ügyfélszolgálati irodában (a földszinti sarokszobában). A zöldítési program egyébként népszerűnek mondható: tavaly és tavalyelőtt összesen háromezernél több cserjét, közel ezer virágot, 14 díszfacsemetét, 54 tuját, 23 kilogramm fűmagot, közel 30 köbméter termőföldet, 13 padot, 2352 méter léckerítést és 31 méter élősövényt kértek, kaptak és ültettek, illetve helyeztek el a tömbházlakók. Ezek egy része szintén köddé vált már, de zömük megmaradt, nem reménytelen az igyekezet.