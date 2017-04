Legutóbb kedden történt hasonló eset, egy 84 éves sepsiszentgyörgyi hölgyet telefonon értesítettek, hogy pontosan ő egy tetemes nyeremény boldog tulajdonosa. A telefontársaság képviselőjeként bemutatkozó férfi arra kérte, a nyeremény átvétele érdekében fizessen be 270 lejt egy megadott bankszámlára. Miután ez megtörtént, a telefonos képviselő felajánlotta, fizessen még 570 lejt, s akkor még nagyobb nyereményt fog kapni. A hölgy erre gyanút fogott, és a rendőrséghez fordult. A bűnügyi rendőrség megkezdte a nyomozást. Ugyanakkor felhívja a figyelmet, ne dőljünk be hasonló kecsegtetéseknek, idegeneket ne engedjünk be a lakásba, telefonon ne szolgáltassunk ki személyes vagy banki adatokat, és semmiképp ne utaljunk pénzt telefonon megadott számlára.(sz.)