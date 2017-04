Előző írásunk

28. Kőrösi Csoma Sándor Napok

A mai program Kovásznán: 9 órától a Kőrösi Csoma Sándor – Kötődések című tudományos konferencia záróbeszélgetése a Városi Művelődési Ház Ignácz Rózsa Termében; 10.30-tól A bölcsesség útjai – nyolcvan év együttérzést ünnepelve (Ways of Wisdom – Celebrating the 80th Birthday of the Dalai Lama) című kiállítást a Tourinfo-irodában megnyitja Gyerő József, Kovászna város polgármestere, Sógor Csaba európai parlamenti képviselő és Mr. Tashi Phuntsok, a XIV. dalai láma hivatalos európai uniós képviselője, a brüsszeli Tibet-iroda vezetője. Csomakőrösön 11 órától időutazás a nagy Kelet-kutatóval, Tündérvár – Székely Nagycsaládosok Egyesületének gyerekfoglalkozása az iskolában. 12 órától ünnepi istentisztelet a református templomban, igét hirdet ft. Adorjáni Dezső Zoltán, a romániai evangélikus-lutheránus egyház püspöke; beszédet mond Mr. Tashi Phuntsok, Ms. Rigzin Choedon Genkhang, a brüsszeli Tibeti-iroda munkatársa és Sógor Csaba. 13 órától ünnepi műsor a Kőrösi Csoma Sándor-szobornál – köszöntőt tart Kovászna Megye Tanács részéről Tamás Sándor elnök; a csomakőrösi diákok ünnepi műsorát betanította Kosztándi Annamária. A Csoma-emlékszoba megnyitása – dr. Farkas Balázs, Magyarország csíkszeredai konzulja és Szebeni Zsuzsa, a Balassi Intézet – Magyarország Kulturális Központja sepsiszentgyörgyi fiókintézetének vezetője. Koszorúzás a Kovásznai Ifjúsági Fúvószenekar közreműködésével, Kertész Barna karnagy vezényletével; 13.30-tól emlékünnepély a Kőrösi Csoma Sándor-emlékház udvarán; dr. Szőcsné Gazda Enikő megnyitja Egy orbaiszéki katonarendi család lakáskultúrája a 18–19. század fordulóján című kiállítást, amelyet dr. Kinda István és dr. Pozsony Ferenc rendezett. A Kőrösi Csoma Sándor-emlékérmet átadják Irimiás Balázs építésznek – laudációt mond Sógor Csaba, beszédet tart Gazda József, a Kőrösi Csoma Sándor Közművelődési Egyesület elnöke. 18.30-tól leleplezik Vetró András képzőművész Széchenyi István-domborművét a Városi Művelődési Házban – beszédet mond: Gyerő József, Halasy-Nagy Endre újságíró – az alkotás adományozója, nt. Balogh Zoltán református esperes. 19 órától a Százlábú Néptáncegyüttes előadása a Kovásznai Művelődési Központban, 20 órától Jövőre veled ugyanitt, a pápai SK Társulat előadása a Kovásznai Művelődési Központban.