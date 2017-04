Cselgáncs. A felső-háromszéki Nagy Mózes SK két tehetséges dzsudokája – Czifra Attila (+100 kg) és Bibó Balázs (90 kg) – Nagyváradon lép tatamira, hiszen a partiumi városban kerül sor a cselgáncs felnőtt Román Kupára, illetve az országos földharcbajnokság döntőjére.

Kosárlabda. A bajnoki címvédő Sepsi-SIC ma 19 órától a Brassói Olimpiát látja vendégül a megyeszékhelyi Szabó Kati Sportcsarnokban a női kosárlabda Nemzeti Liga elődöntős párharcának első összecsapásán. Az esti összecsapáson Fabiana Martinescu, Amalia Marchiș és Ciprian Ciocan fújja a sípot. A legjobb négy közé jutásért a zöld-fehérek kettős győzelemmel búcsúztatták Alexandriát, a brassói együttes szintén kettős sikerrel jutott túl a Galaci Phoenix alakulatán. A jelenlegi szezonban négyszer is találkoztak a felek, s mindegyik mérkőzés a SIC diadalával ért véget: az alapszakaszban 67–62-re és 74–71-re, míg a középszakaszban 79–45-re és 81–57-re győzedelmeskedtek Zoran Mikes tanítványai. Az egymás elleni külön párharcban is a mieink állnak jobban, hiszen 14 győzelemmel büszkélkedhetnek, míg a Cenk-alattiak mindössze eggyel. A papírforma a sepsiszentgyörgyi csapat mellett szól, de ne igyunk előre a medve bőrére, hiszen hosszú út vezet az egyik fél két győzelméig tartó küzdelemsorozat végéhez, és a sikerhez kellünk mi, szentgyörgyi kosárlabda-kedvelők is. Hajrá, lányok! Mától a Sepsi Rádió (98,5 FM) és a Marosvásárhelyi Rádió (106,8 FM) élőben közvetíti a Sepsi-SIC mérkőzéseit. A másik ágon a Kolozsvári U és Târgoviște küzd a döntőbe jutásért, a tegnap esti mérkőzést a kolozsváriak 69–65 arányban nyerték meg.

A női I. ligában a Kézdivásárhelyi SE vasárnap 13.30-tól a Bukaresti Agronómiát látja vendégül a céhes városi sportcsarnokban a küzdelemsorozat soros fordulójában. A Sepsi ISK U18-as lánycsapata sorsdöntő mérkőzést játszik Bukarestben 13 órától az Olimpia ellen, a háromszékiek egy győzelem esetén az országos döntőbe jutnak.

Teremlabdarúgás. Vasárnap 18.30-tól hazai pályán kezdi meg a kiesés elkerüléséért kiírt küzdelemsorozatot (play-out) a Kézdivásárhelyi SE, amely első meccsén a Kolozsvári Clujanát fogadja a helyi sportcsarnokban. Mint arról már beszámoltunk, a play-outban a holnap játszó két csapat mellett Resicabánya is érdekelt. A mostani szezonban a KSE és a Clujana kétszer is találkozott egymással: a kincses városbeliek 6–4-re nyerték meg a kézdivásárhelyi odavágót, az idei visszavágó pedig 3–3-as remivel ért véget. Gazda József tanítványai hazai környezetben elvesztették a legutóbbi öt meccsüket, míg a kolozsváriak az utolsó öt idegenbeli mérkőzésükből egyen nyertek és négyen kikaptak. Érdekes futsalcsemegének ígérkezik a találkozó, aki teheti, ne hagyja ki! (tibodi)

Kézilabda. A rangsor tizedik helyén álló Sepsi-SIC vasárnap 13 órától az ötödik Nagybányai Extrem vendége lesz a női A-osztályos kézilabda-bajnokság 21. fordulójában. A csapatok legutóbb novemberben találkoztak, amikor a nagybányai­ak 44–34 arányban győztek a Szabó Kati Sportcsarnokban. Az előző fordulóban a SIC és az Extrem is vereséget szenvedett: előbbi a Marosvásárhelyi Mureșultól, utóbbi a Brassói Naționaltól. További mérkőzések: Slatina–Kisjenői Körös, Nagyvárad–Resicabánya, Marosvásárhelyi Mureșul–Temesvár, Nagybányai Minaur–Mioveni, a Brassói Național áll. (m)