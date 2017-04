nemigen ad már a jelen.

Nem voltam benne még jelen,

úgy múlt

a múlt,



annyi idő, hogy szinte sok.

De ért már más is, mint e sokk:

hold is,

nap is



pólyálta hűlő életem,

s amit nem tettem, tervezem

e lét

felét



leélve: őrzöm arcomat,

s eleddig nem zuhant sokat

csecsem

becse,



sőt, egy bocsom is van (de szép!),

beszélni is kezd majd ez év

telén

talán,



de hogy mi történt, mire volt jó

harminckét éven át a porhó,

havam,

hevem



hová gomolygott nyomtalan,

és ugyan hol, ha nyoma van,

szivek,

szavak



mélyén mi ülepszik, mi lesz,

így fog eltelni, élni ez?

Vagy túl

a túl



bonyolult léten, túl ezen

egyszercsak majd megérkezem

s ittlétemet

átlátom ott?!