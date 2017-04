„S mint bársonyon smaragdok, jáspisok” Petri György Ma lettem negyvenhét éves, nem túl sok, nem is kevés ez, annyi amennyi;

mint a rab a börtönéhez,

félelemhez, betegséghez

szokta-

tom ma-



gam; negyvenhét év már oda,

és lesz-e vajon repeta;

egy-két

pitykét,



mint sziporkázó érdemet,

még felragyogó éveket

tűz-e,

fűz-e



az Úristen kabátomra,

életemre, halálomra

mást is:

jáspist,



ametiszt, smaragd napokat,

gyémánt, jáde hónapokat,

s az éjt

s a fényt

váltogatva (napot holdra,

s csillagokra), vált-e voltra

hamar,

s takar



be föld ízű paplanába,

s kever vízzel el a sárba’?

Ezen

teszem-



veszem magam mostanában,

szorongatva, holtra váltan,

ki itt

virít,



de már érzi (sejti?), tudja,

minden csoda, az is bukta

lehet,

lehet,



ha a testben szervezetten

törnek ellenére eppen,

lazul

„az úr”,



rontja, metszi, töri kedvét

szülinapi elesettség:

s alig,

alig.