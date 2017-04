Emil Boc kijelentette: a szabványos helységnévtáblára a város román neve (Cluj-Napoca) alá kerül a magyar Kolozsvár és a német Klausenburg váronév. Ugyanakkor a város római kori eredetére is utalni kíván azzal, hogy a háromnyelvű helységnévtábla fölé egy kőtábla kerül a város római kori megnevezésével. Hozzátette, a Babeş–Bolyai Tudományegyetem történész szakértőinek tanácsa alapján ezen a Municipium Aelium Napocense ab Imperatore Hadriano Conditum (117–138) felirat szerepel majd.

Emil Boc elmondta, történelmi tény, hogy a mai Románia területén Kolozsvár volt az első város, amelyet a rómaiak municípiumi rangra emeltek. „A megoldás tudományosan alátámasztható, és nem megosztó jellegű, hanem összeköt bennünket. Az a kötelességem, hogy tartsam tiszteletben a múltat, ugyanakkor a jövő felé irányítsam a közösséget. Ez egy európai megoldás, amely megerősíti a város többnyelvű, toleráns, békés és civilizált jellegét. Kolozsvár az együttélés művészetének a modellje” – fogalmazott a polgármester, aki szerint a táblák egy-másfél hónap múlva kerülnek ki a város határába.

Az RMDSZ Kelemen Hunor elnök által jegyzett állásfoglalásban üdvözölte a polgármester bejelentését. „Ez egy régóta várt lépés, a kolozsvári magyar emberek és minden erdélyi magyar ember sikere. Egy hosszú, több évtizedes időszak vége, amikor is végleg lezárulhat a funari korszak, és amikor esély nyílik a tényleges multikulturalizmus megvalósulására” – áll az állásfoglalásban. A szövetség gratulált a táblaügyben fellépő civil szervezeteknek és mindazoknak, akik hittek a győzelemben, s nem hátráltak meg akkor, amikor mindez még lehetetlennek tűnt.

Az Erdélyi Magyar Néppárt kolozsvári szervezete is üdvözölte a polgármester döntését, melynek értelmében hosszú idő után végre magyarul és németül is szerepelni fog Kolozsvár neve a városbejáratoknál. „Meggyőződésünk, hogy Emil Boc döntésének hátterében ott állnak azok a sorozatos civil kezdeményezések, amelyek lehetővé tették, hogy a városvezetés számára is világossá váljon: a többnyelvűség európai érték, a normalitás része, nélküle pedig nem képzelhető el a valódi multikulturalizmus. (...) Gratulálunk az elért eredményért a Muszáj-Musai Mozgalomnak, a Minority Rights Egyesületnek, valamint mindazoknak, akik tevőlegesen is kivették részüket e nyelvjogi küzdelemből!” – áll a Néppárt közleményében.