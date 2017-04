szombat 08:58

tihi

1434 hozzászólás 2017. április 8.szombat 08:58

Akkor a fentiek szerint kijelenthető,hogy a szocialisták csak nem hazudtak és nem a megszokott választási ígéretekkel kecsegtettek,hanem komolyan gondolták programjukat,amelyek lassan,de bíztosan kezdenek a megvalósítás csoportjába kerűlni és a realitás köntösébe bújni.







szombat 10:52

peti

778 hozzászólás 2017. április 8.szombat 10:52

Sajnos, a nyugdíjasokkal senki nem foglalkozik, nem akad senki, aki szót emelne érdekükben!







szombat 11:31

tihi

1434 hozzászólás 2017. április 8.szombat 11:31

Július 1-el a nyugdíjpont értéke 1000 lej lesz...januártól már 5,25 % -al növelték mindenki nyugdíját.Nem nagy,de még nem volt ekkora emelés soha sem.Az éves növekedés kb. 150 lej lesz,és amit nem kell elfelejteni,2000 lejes nyugdíj határig.eltörültek minden adót.Ez sem kevés,igaz csak a magasabb nyugdíjasokat érinti és nem a 1000 lej alattiakat.Mindenképp több mint semmi,mert Böszeszku-Bok még ezt is 25%-al akarta csökkenteni,és az ez évi fizetés és nyugdíj növekedéseket pedig Iohannis elnök elvtárs nem fogadta el,még az alkotmány bíróságon is megtámadta.Most is nagy hitvitában van a kormánnyal ezért,s lehet a törvény aláírása is elfog húzódni épp emiatt !!Fontos,hogy neki 12x nagyobb fizetése van,mind a minimálbér.Csak meg él valahogy 4000 euróból,olyan korölmények között,hogy neki nincsnek semmilyen napi költségei: kaja,ruha,közköltségek,adók,telefon,autó,szórakozás....stb...ezek csak amolyan ráadás !!







szombat 11:46

gyurika

178 hozzászólás 2017. április 8.szombat 11:46

Adig nincs is baj amig van kitol el veni vagyis azt a lovat kell utni amelyik huz ,ezek a fizetesemelesek SZEGYEN nem a megelhetest szolgaljak hanem az eloskodest a pusztulast!!!