KÉSSEL TÁMADT A POLGÁRMESTERRE. Több késszúrással megsebesítették csütörtökön Máréfalva polgármesterét, Kovács Imrét, aki egy törvénytelenül legeltető juhász ellen próbált fellépni. Az elöljáró többszöri lakossági bejelentés nyomán ment ki a helyszínre, hogy felelősségre vonja a birtokháborítót, aki több késszúrással a bal karján és a jobb vállán is megsebesítette a polgármestert, ezenkívül az arcát, száját is megvágta. „Az este megműtöttek, összevarrták a négy sebet, amelyből kettő súlyosabb, mert csontig vágott a késsel” – mondta tegnap reggel Kovács Imre, aki saját bevallása szerint jól ismerte a támadót, hisz távoli rokona. Tegnap délelőtt a juhász feladta magát a rendőrségen. (Székelyhon/Maszol)

SZIGORÚBB ELLENŐRZÉS A SCHENGENI HATÁROKON. Tegnaptól a határrendészet szigorította a határellenőrzést valamennyi határátkelőjén az EU tavaly elfogadott, most életbe lépő új schengeni határellenőrzési kódexe alapján, ami a húsvéti forgalomnövekedés körülményei között nagyobb várakozási időt eredményezhet a határátlépésnél. A román határrendészet honlapján folyamatosan frissülő adatok szerint a várakozási idő tegnap még megfelelt a pénteken általában megszokott forgalmi adatoknak a nagyobb, főútvonalakon lévő határátkelők kivételével. (Transindex)