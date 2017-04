Donald Trump amerikai elnök floridai rezidenciáján rövid beszédben jelentette be döntését a szíriai célpontok elleni támadásokról. Megismételte, hogy mélyen megrendítette a szíriai Idlíb tartományban végrehajtott gáztámadás, és leszögezte, szerinte a korábbi évek erőfeszítései Bassár el-Aszad szíriai elnök álláspontjának, viselkedésének megváltoztatására immár végleg kudarcot vallottak. Trump diktátornak nevezte Aszadot, és hangsúlyozta álláspontját, miszerint a szíriai elnök rendelte el az idlíbi gáztámadást, melynek során halálos ideggázzal öltek meg ártatlan embereket, köztük gyermekeket, kisbabákat. Felszólította a civilizált nemzeteket, hogy vessenek véget a vérontásnak és a mészárlásnak Szíriában. Egyúttal hangsúlyozta: az Egyesült Államok létfontosságú nemzetbiztonsági érdeke, hogy megelőzze és elrettentse a halálos vegyi fegyverek elterjedését és használatát.

Az amerikai haderő 59 Tomahawk robotrepülőgépet indított a Földközi-tenger keleti térségében állomásozó amerikai rombolóhajókról, és az első jelzések szerint repülőgépek, hangárok, üzemanyag- és logisztikai raktárak, továbbá légvédelmi rendszerek és radarok megsemmisítésével sikerült csökkenteni a damaszkuszi kormány képességét újabb vegyifegyver-támadások indítására.

Moszkva ellenzi

Donald Trump amerikai elnök megmutatta, hogy kész akár az Oroszországgal való harci összeütközés határán is küzdeni a damaszkuszi kormánnyal – írta Facebook-bejegyzésében Dmitrij Medvegyev orosz miniszterelnök. Korábban Vlagyimir Putyin elnök a Szíria elleni amerikai rakétacsapást egy szuverén ország elleni, a nemzetközi jog megsértésével és kitalált indok alapján végrehajtott agressziónak nevezte, Szergej Lavrov orosz külügyminiszter pedig provokáció­nak minősítette a légicsapást. „Oroszországot a meglévő csatornákon keresztül értesítették a Szíria ellen készülő amerikai csapásokról, de Vlagyimir Putyin elnököt senki se hívta fel” – jelentette ki Dmitrij Peszkov, a Kreml szóvivője tegnap Moszkvában. Kapcsolatba lépett az orosz és az amerikai külügyminisztérium egymással a szíriai katonai repülőtér ellen intézett amerikai rakétacsapást követően – jelentette ki Marija Zaharova orosz külügyi szóvivő. Azt hangoztatta, hogy a két tárca között rendszeresek a kapcsolatok, és a felek a Szíriában történtekkel összfüggő kérdésekre összpontosítottak.

A Nyugat támogatja

London teljes támogatásáról biztosította az amerikai kormányt a szíriai légi támaszpont ellen végrehajtott amerikai légitámadás után. A brit védelmi miniszter ugyanakkor közölte: „Nagy-Britannia nem kapott felkérést arra, hogy csatlakozzon a katonai fellépéshez.” A szíriai légi bázisra mért amerikai csapás pozitív válasz Bassár el-Aszad szír elnök háborús bűntetteire – közölte a török elnöki szóvivő. Donald Tusk, az Európai Tanács elnöke üdvözölte az amerikai légicsapásokat, mondván, hogy azok kellő határozottságot mutattak a barbár vegyifegyver-támadásokra válaszul. Jens Stoltenberg NATO-főtitkár azon véleményének adott hangot, hogy a történtekért a szíriai rezsimet terheli a teljes felelősség. Háborús veszéllyel fenyegető és történelmi jelentőségű fejlemény a Szíriában pénteken végrehajtott amerikai légitámadás Elmar Brok német európai parlamenti képviselő szerint. Az Európai Parlament külügyi bizottságának korábbi elnöke hangsúlyozta: az amerikai támadás Szíriában történelmi pillanat, mert mostanáig az a gyakorlat érvényesült, hogy nem avatkozik be katonai eszközökkel egy olyan atomhatalom, mint az Egyesült Államok ott, ahol már aktív egy másik atomhatalom, jelen esetben Oroszország. Ezért a péntek hajnali légitámadás tabudöntést jelent, és akár komoly konfliktushoz is vezethet – mondta a Kereszténydemokrata Unió (CDU) politikusa.

Elfogadható lépés volt amerikai részről a Szíriában pénteken végrehajtott légitámadás, de továbbra is a közel-keleti arab országban dúló polgárháború békés rendezésére kell törekedni – jelentette ki Angela Merkel német kancellár. A kancellár kiemelte, hogy péntek reggel telefonon beszélt François Hollande francia államfővel és Paolo Gentiloni olasz miniszterelnökkel a korlátozott és célzott amerikai légicsapásról. Mindhárman egyetértenek abban, hogy a történtekért kizárólag Bassár el-Aszad szíriai elnök visel felelősséget. Rámutatott, hogy a vegyifegyver-használat háborús bűncselekmény, és hozzátette: a háborús bűncselekmények dimenziójára, az emberi szenvedés mértékére és az ENSZ Biztonsági Tanácsa elleni „blokádra” tekintettel elfogadható lépés volt az amerikai légitámadás.