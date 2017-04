A sepsiszentgyörgyi Művész mozi by City­plex (utóbbi az országos filmforgalmazó neve, amelynek révén a megyeszékhelyre is eljutnak a legújabb produkciók) január 27-én nyitotta meg kapuit, azóta vetítik a filmeket. Most már túl vannak a tízezredik nézőn is, az első hónapot nagyon jó ered­ménnyel zárták, az újdonság ereje is hatott, így mintegy 6500 nézőt összesítettek, számuk azután kissé visszaesett. De panaszra így sincs ok, a Művész mozit működtető csapat arra törekszik, hogy minél több érdeklődőt bevonzzanak, gyermekeket, diákokat is. Hetente mintegy tíz filmet vetítenek, ebből kettő-három bemutató, próbálják minél változatosabban, színesebben összeállítani a kínálatot úgy, hogy mindenki találjon kedvére valót – mondja Lázár-Prezsmer Endre. A legújabb produkciók mellett kiemelten fontosnak tartják a művészfilmeket is, azokat szerdán és csütörtökön vetítik, a gyermekek számára pedig hétvégenként animációs vagy rajzfilmeket kínálnak, magyar és román nyelvű szinkronnal egyaránt (gyermekfilmeknél a magyar nyelvű vetítésekre lényegesen nagyobb az érdeklődés).

Most azon dolgoznak, hogy – országos viszonylatban egyedüli helyszínként − nagyjátékfilmeket is vetíthessenek magyar szinkronnal, de ez körülményesebb, ugyanis a digitális technika kisördögei mellett a jogdíjak kérdése is felmerül. Például a Palackba zárt szellem című filmet magyar szinkronnal akarták vetíteni, ez műszaki okok miatt nem sikerült, a 150–200 gigabájtos filmek ugyanis külső adathordozókon érkeznek, és a forgalmazó e-mailben küldi a szinkronhoz szükséges kódokat, ezekkel adódhatnak gondok, meséli a programfelelős, hozzátéve, „mi is most tanuljuk a mozizást”.

Bár nem ez a cél, de három nézővel már vetítenek, egy sikeresebb film öt-hat telt ház után „kimerül”, ez rendszerint összesen 300–400, de akár 600–700 nézőt is jelent. A Chaplin Teremben vetítik a közönségfilmeket, míg a Fellini Terem inkább a művészfilmek befogadója. A műfaji sokszínűség számukra azt is jelenti, hogy dokumentumfilmek vetítésében, illetve filmes események szervezésében is gondolkodnak – Szent György Napokon tervezik a Kojot című új magyar film vetítését, illetve közönségtalálkozó szervezését −, de koncertek, könyvbemutatók is helyet kapnak a moziban, azt ugyanis multifunkcionális kulturális helyszínként próbálják működtetni, októberben lesz Filmtett Fesztivál is. „Nyitottak vagyunk mindenféle rendezvényre − jegyzi meg Lázár-Prezs­mer Endre –, diákok, iskolások számára különösen, és nem csak az Iskola másképp héten.” Eddig mintegy ezer diák jött szervezetten moziba, sokan életükben először, az érdeklődőket előzetesen egyeztetés alapján fogadják.

Sepsiszentgyörgy új kulturális helyszínét próbálják minél jobban beépíteni a köztudatba, mert hisznek abban, hogy a pótolhatatlan moziélmény mellett fontos a közösségi élmény is, a mozi egyben egy új találkozási helyszínt is jelent. Tapasztalatuk szerint a szentgyörgyi közönség más, mint a nagyvárosi plázákban működő mozik közönsége, itt inkább az értékelvűség a fő szempont, és ez is ritkaság. Lázár-Prezsmer Endre próbálja a moziban folytatni a hosszú éveken át egyedüli filmvetítési lehetőséget jelentő Huszárik Filmklubot is, miközben azt állítja, számára is „vérfrissítést” jelent az új Művész mozi, jó érzés látnia, hogy működik, hogy gyülekeznek a nézők az előcsarnokban, majd együtt nézik a filmet. „A mozi, az mozi” – jegyzi meg, miként az sem mindegy, hogy egy festmény eredetijét vagy csupán reprodukcióját szemlélhetjük. Olyan időket élünk – összegez Lázár-Prezsmer Endre −, amikor inkább bezárják a kulturális intézményeket, így nagy dolog, hogy nálunk, Sepsiszentgyörgyön megnyílhatott és működhet egy új kulturális és közösségi helyszín, érdemes azt kipróbálni.