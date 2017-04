A zöld-fehérek még egy alapemberüket kénytelenek voltak nélkülözni az Extrem otthonában, hiszen a múlt héten a Marosvásárhelyi Mureşul elleni mérkőzésen Iulia Tăbăcaru bokasérülést szenvedett, így nem tudta vállalni a játékot. A megtizedelt kerettel pályára lépő szentgyörgyi kézilabdázók már az első félidőben 15 gólos hátrányba kerültek a papírforma szerint esélyesebb félnek számító házigazdákkal szemben. Az első harminc percben a védelem hatékonyságát a 25 kapott gól is jellemezte, illetve a támadójáték sem volt sokkal jobb, hiszen a háromszékiek mindössze tíz alkalommal találtak be.

A szünet után összeszedték magukat a Vida Attila által irányított lányok, és megnyerték a második játékrészt, viszont ez kevés volt a győzelemhez. Ezúttal 22 alkalommal köszöntek be a vendégek, illetve 18 gól landolt Mădălina Rofel és Saláta Zsuzsanna kapujában. A nagybányaiak legeredményesebb játékosa Teodora Măgurean volt, aki tíz góllal vette ki részét csapat győzelméből, viszont Diana Nichitean és Camelia Paşca sem tétlenkedett, hiszen mindketten nyolc alkalommal zörgették meg a SIC hálóját. A zöld-fehérek részéről Adina Roşu kilencszer talált be, míg Györkovács Kriszta és Bodó Ingrid hat-hat gólt jegyzett, akárcsak Mátis Zita, emellett még Diana Condurache három, Balogh Krisztina pedig két alkalommal volt eredményes.

A Sepsi-SIC a 22. fordulóban szabadnapos, legközelebb pedig április 26-án a Nagybányai Minaur otthonában játszanak, amikor Voloncs Júlia és Iulia Tăbăcaru is újra pályára léphet.

További eredmények: Slatina–Kisjenői Körös 38–18, Nagyvárad–Resicabánya 27–29, Marosvásárhelyi Mureşul–Temesvár 30–19, a Brassói Naţional szabadnapos volt. A Nagybányai Minaur–Mioveni mérkőzést kedden 16 órától rendezik. (miska)