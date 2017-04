A Sepsi OSK játék nélkül gyűjtötte be a három pontot a II. ligás labdarúgó-bajnokság 28. fordulójában, hiszen a Tatrangi Egyesülés a tavaszi idény előtt visszalépett a bajnokságból. Ennek a „győzelemnek” köszönhetően a piros-fehérek a rangsor második helyére léptek, két ponttal megelőzve a szintén szabadnapos Brassói FC csapatát.

Az éllovas Bukaresti Juventus Vasile Buhăescu 8. percben szerzett góljával nyert hazai pályán Călăraşi ellen, illetve idénybeli 20. győzelmükkel 12 pontra növelték előnyüket a Valentin Suciu által irányított labdarúgókkal szemben. Mioveni már az első félidő hajrájában eldöntötte a három pont sorsát a Chindia Târgovişte ellen, valamint a Nagyváradi Esthajnalcsillag és a Brăilai Egyesülés is háromgólos különbséggel diadalmaskodott otthon: előbbi a Temesvári Politehnica, utóbbi a Foresta Suceava felett. Az Aradi UTA sorozatban harmadik mérkőzésén sem tudott nyerni: a Brassói FC elleni vereség és a Nagyvárad elleni döntetlen után, ezúttal Afumaţi vendégeként zártak egy ponttal, így továbbra is a negyedik helyen állnak. Clinceni hazai pályán az első félidőben megszerezte a vezetést a Szatmárnémeti Olimpia ellen, majd az 51. perctől kezdve kettős emberhátrányban játszottak, de a győzelem így sem maradt el.

A Sepsi OSK a 29. fordulóban az Aradi UTA vendége lesz, vagyis a piros-fehérek szombaton 11.30-tól a világosi Otto Greffner Stadionban lépnek pályára. Az összecsapásra a Székely Légió is elkíséri a csapatot, illetve szurkolói buszt indítanak hajnali 3 órakor az MSC Stadion elől. Az érdeklődők Zágoni Csongornál a 0742 821 500-as telefonszámon jelentkezhetnek. Az utazás ára 15 lej.

Eredmények: Mioveni–Chindia Târgovişte 2–0 (gólszerzők: Rădescu 43., Neagoe 45.), Bukaresti Juventus–Călăraşi 1–0 (gsz.: Buhăescu 8.), Afumaţi–Aradi UTA 0–0, Nagyvárad–Temesvári Politehnica 4–1 (gsz.: Bedea 22., Cordoş 48., Arnăutu 55., Chiş-Toie 76., illetve Vucea 78.), Brăilai Egyesülés–Foresta Suceava 4–1 (gsz.: Roşu 17., Puşcaşu 42., Adăscăliţei 59., Ciucureanu 90+2., illetve Drugă 68.), Sepsi OSK–Tatrangi Egyesülés 3–0 (hivatalból), Resicabánya–Râmnicu Vâlcea 3–0 (hivatalból), Clinceni–Szatmárnémeti Olimpia 1–0 (gsz.: Chiacu 13.), Baloteşti és a Brassói FC szabadnapos volt.

A rangsor:

1. Juventus 20 3 2 53–11 63

2. Sepsi OSK 15 6 4 44–22 51

3. Brassó 14 7 4 42–23 49

4. Arad 14 5 6 43–25 47

5. Mioveni 14 5 6 35–18 47

6. Târgovişte 14 2 9 41–26 44

7. Szatmárn. 12 5 8 35–27 41

8. Brăila 11 4 10 31–30 37

9. Nagyvárad 10 4 12 33–28 34

10. Suceava 10 3 12 40–44 33

11. Afumaţi 9 5 11 28–28 32

12. Călăraşi 8 8 9 30–33 32

13. Clinceni 9 3 13 35–51 30

14. Baloteşti 6 6 12 30–43 24

15. Temesvár 6 6 13 31–45 24

16. Rm. Vâlcea 4 6 15 16–43 18

17. Resicab. 5 1 19 25–56 16

18. Tatrang 2 5 18 15–54 9

A 29. forduló mérkőzései: * szerdán Călăraşi–Szatmárnémeti Olimpia (17.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) * csütörtökön Chindia Târgovişte–Brassói FC (17.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1) * pénteken Baloteşti–Nagyváradi Esthajnalcsillag, Brăilai Egyesülés–Clinceni, Temesvári Politehnica–Afumaţi * szombaton Tatrangi Egyesülés–Bukaresti Juventus 0–3 (hivatalból), Râmnicu Vâlcea–Mioveni 0–3 (hivatalból), Aradi UTA–Sepsi OSK (11.30 óra – DigiSport 1, Dolce Sport 1). (miska)