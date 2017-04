A Nemere elfújta a játék színvonalát, így nem igazán látványos mérkőzésnek voltak szemtanúi azok, akik szombaton kilátogattak a kézdivásárhelyi Sinkovits-stadionba. A gólra is a véghajráig kellett várni, amikor is Gazda egy jól elvégzett szabadrúgása landolt a vendégek hálójában. Ez az egyetlen találat hozta meg a győzelmet a KSE számára, amely tizenhat sikerrel a tabella második helyét foglalja el. Nagy József

Perkő–Csernátoni FC 0–1

Kézdiszentlélek, mintegy 200 néző. Vezette: Alin Gravu (Brassó). Perkő: Cornea–Marthi, Panaite, Bartha, Pászka, Daragus, Bartók, Bakk, Csulak, Chifor, Forró. Játszott még: Istrate, Jakab. Csernátoni FC: Harnagea–Máthé, Grigoraş, Orbán, Lengyel, Sava, Bajka, Ungureanu, Handra, Pop, Ciobanu. Játszott még: Szabó. Gólszerző: Ciobanu (21.). Ifjúságiak: 0–2.

Az első félidőben a vendégek kihasználták az egyetlen kínálkozó lehetőségüket, ezzel ellentétben a második játékrészben a házigazdák elpuskázták az egyetlen valamire való ziccerüket. Ezenkívül a középpályánál zajlott a küzdelem, a meccset pedig jobb helyzetkihasználásának köszönhetően nyerte meg a Csernátoni FC. Voloncs Barna

További eredmények: Uzon–Bölön 1–5 (gólszerző: Kádár 80., illetve Chirea 26., Kisgyörgy 36., 72., Makó 68., Gáll 75./ifjúságiak: 1–0), Réty–Kilyén 3–0 (hivatalból), Illyefalva–Berecki FC 3–1 (gsz.: Pulugor 18., Fenechiu 31. – öngól, Szakács 37., illetve László N. 15./ifjúságiak: 1–11), Kovászna–Bardoc 4–3 (gsz.: Sorescu 10., 27., Székely 36. – tizenegyesből, 64., illetve Kopecky 50., Bedő 53., Lázár J. 72./ifjúságiak: 0–0), Nagyajta–Papolci FC 0–1 (gsz.: Spetcu 18./ifjúságiak: 1–1), Barót–Gelence 1–5 (gsz.: Lázár A. 12., illetve Iacob 27., Sala 39., 52., Bodeanu 48., Pap 57./ifjúságiak: 1–3).

A táblázat:

1. Gelence 18 0 2 68–21 54

2. KSE 16 2 2 74–10 50

3. Papolc 15 2 3 61–26 47

4. Csernáton 12 3 5 54–23 39

5. Réty 12 2 6 48–34 38

6. Uzon 10 3 7 52–47 33

7. Bardoc 9 4 7 36–34 31

8. Perkő 8 4 8 50–33 28

9. Bölön 8 1 11 30–43 25

10. Nagyajta 7 1 12 36–32 22

11. Kovászna 6 3 11 30–54 21

12. Illyefalva 6 1 13 29–49 19

13. Kilyén* 4 3 13 23–48 15

14. Ozsdola 4 2 14 15–60 14

15. Barót 4 2 14 17–75 14

16. Bereck 3 3 14 23–57 12

* visszalépett a bajnokságból

A 21. forduló mérkőzései: Csernátoni FC–Nagyajta, Papolci FC–Barót, Gelence–Kézdivásárhelyi SE, Ozsdolai FC–Réty, Berecki FC–Kovászna, Bardoc–Uzon, Bölön–Perkő, Kilyén–Illyefalva 0–3 (hivatalból).



V. liga

Pontokat veszített Zágon

A második helyen álló Zágon hatgólos mérkőzésen játszott döntetlent Szotyor vendégeként az V. ligás labdarúgó-bajnokság 17. fordulójában, így továbbra is nyolc pont a hátránya az éllovas, ezúttal szabadnapos Dálnok mögött. Bodzaforduló is pontosztozkodással zárt Nagybacon ellen, viszont Szitabodza és Hidvég is begyűjtötte a három pontot: előbbi Kökös, utóbbi Bodok ellen, illetve Kommandó győzött Maksán.

Eredmények: Hidvég–Bodok 4–3 (ifjúságiak: 9–1), Bodzaforduló–Nagybacon 1–1 (ifjúságiak 6–0), Maksa–Kommandó 0–1, Szotyor–Zágon 3–3, Szitabodza–Kökös 4–2 (ifjúságiak: 12–3), Dálnok állt.

A tabella:

1. Dálnok 13 1 1 80–14 40

2. Zágon 10 2 4 60–25 32

3. Bodzaforduló 10 2 3 29–20 32

4. Szitabodza 8 1 7 40–45 25

5. Kökös 8 0 7 51–28 24

6. Kommandó 8 0 8 19–25 24

7. Nagybacon 7 2 7 27–26 23

8. Hidvég 7 2 6 42–42 23

9. Szotyor 4 2 9 33–64 14

10. Bodok 2 3 11 30–83 9

11. Maksa 0 1 14 19–58 1

A 18. forduló mérkőzései (április 15.): Bodok–Dálnok, Nagybacon–Hidvég, Kommandó–Bodzaforduló, Zágon–Maksa, Kökös–Szotyor, Szitabodza szabadnapos. (miska)