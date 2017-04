A 115. alkalommal megrendezett versenyen, amelyet „Észak poklának” is neveznek, szokás szerint egy szökevénycsoportból került ki a győztes. A viadal honlapja szerint a 31 éves Van Avermaet két társával együtt ért a célt jelentő helyi Velodrome-ba, de annyira egymást figyelték, hogy két üldöző utolérte őket. Ettől megijedve a cseh Zdenek Stybar megindította a hajrát, azonban a riói mezőnyverseny aranyérmese szélárnyékból kibújva gyorsabbnak bizonyult a sprintben. Harmadikként a holland Sebastian Langeveld végzett. A rendre a nagy esélyesek között számontartott Van Avermaet először győzött klasszikus egynapos viadalon. A másik favorit, a világbajnok szlovák Peter Sagan kétszer is az élen haladó szökevénycsoportban tekert, ám defekt miatt mindkétszer leszakadt onnan.

A 257 kilométeres versenyen, melyből 55 kilométert kellett macskaköveken tekerni, 5:41:07 órás idővel győzött Van Avermaet. Ezen a viadalon fejezte be pályafutását a szintén belga Tom Boonen, aki a 13. helyen ért célba. A 36 éves világbajnok így nem lett egyedüli rekorder a Paris–Roubaix-n, ugyanis négy diadallal továbbra is holtversenyben áll éllovas honfitársával, Roger De Vlaeminckkel.