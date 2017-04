hétfő 07:45

trovacsek

2297 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 07:45

Érdekes módon Szerbiában is kb.10000-n tüntettek a demokratikusan,legálisan megválasztott elnök ellen.MO.-n pedig Orbán ellen.Itt is,ott is a tüntetők magja egyetemisták.Itt is,ott is a háttérben soros gyuri és bandája áll.Persze voltak olyan tüntetők is akiket félrevezettek a meghírdetett tüntetéssel pakcsolatosan,hisz egyik "civil " szervező a CEU mellett,a másik a szólásszabadság,a harmadik elvont emberi szabadságjogok miatt hívta az embereket tüntetni.A közös cél pedig Orbán és a Fidesz megbuktatása.Amitől nagyon messze állnak.Mert ki fog bújni a lóláb itt is,mint más soros gyuri féle álatal pénzelt és szervezett ,dmokratikusan megválasztott kormány megdöntésére irányult kisérletek alkalmával.Volt ilyen nem egy,nem kettő,nem egy országban.Az ördög sem viszi el ezt a vén xarkavaró zsidót,mert még neki sem kell!







hétfő 07:58

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 07:58

Azért valaki hazudik.

Az egyik 80 ezret mond, a másik 10 ezret.

Valaki hazudik, de nagyon.

Kinek az erdeke?







hétfő 08:25

doboa61

2691 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 08:25

Valójában egy többnyire külföldi, idegen ajkúakból álló rohamosztag vonult fel, majd randalírozta végig Budapest utcáit.

Rátámadtak a Parlament épületét örző biztonságioakra, megtámadták a tudósító újságíró riportert, ellopták az operatőr eszközeit, vegzálták a járókelőket, közlekedőket, és közben trágárságokat üvöltöttek.



Ennek a felvonuló akárminek semmi köze a felsőoktatáshoz.

Egy minden intézményre egyformán érvényes törvény ellen hazug állításokat harsogva tiltakozik Soros és az általa pénzelt álcivilek tucatnyi serege. A magyarországi liberális és szocialista (posztkommunista) politikusok meg teljes mellszélességgel állnak a jogszerűséget támadók mellé.



Csak egy toleráns demokráciában fordulhat elő, hogy az ilyen demokráciát romboló rohamosztagokat nem verik szét.



Csúnyán leszerepeltek a balliberális ellnzék és az őket gátlástalanul kiszolgáló média.







hétfő 08:56

Ferencz

13013 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 08:56

Magyarországon átvezető Görög+olasz - Észak - Európa közötti bevándorló - autósztráda Soros pénzelte építői ezek a neoliberális bérencek. A magyar határig már ki is kövezték görög-macedón-szerb káosszal, most Magyarország a "soros".







hétfő 09:02

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 09:02

Majdnem ugyanazt csinálták, mint 2008-ban a fidesz-csürhe.

Csak nem gyújtogattak, nem romboltak, senkinek nem lett baja.







hétfő 09:28

Ferencz

13013 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 09:28

Igen, azok nagyon ostobák voltak: kiverték saját szemeiket, s azután ráfogták a szegény, azonosító nélkül szentterézkedő rendőrökre.







hétfő 09:43

ejnyebejnye

1155 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 09:43

A jó qurva anyádot , gyurcsánybérenc settenkedő.az.Békésen menetelő családapákat vertek meg a zsaruk, lőtték ki a szemüket stb stb.Mindezt zsidó segédlettel mert állitólag jó pár száz zsidó biztonsági segitett brutálisan szétverni az októberi ünnepet.

Miért osztod itt a semmit?Kit akarsz meggyőzni a marhaságaiddal ? Mindeki tudja mi történt.







hétfő 10:03

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 10:03

Én a két szememmel láttam akkor, hogy mi történt, láttam a békés családapákat.

Nincs szükségem parasztvakításra.

Most csak annyi történt, hogy a fideszesek besz@rtak.







hétfő 10:10

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 10:10

2006-ban 399 rendőr úgy sérült meg, hogy egymást ütötték.







hétfő 10:22

ejnyebejnye

1155 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 10:22

persze persze.szegény zsaruk,talpig védőszerelésben, vasban.Mint az orkok .És mégis ők sérültek meg.Azta faszi.

hagyjá má, nem most szállt le itt senki a falvédöről mint ahogy azt te képzeled.







hétfő 10:40

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 10:40

Olyan szeliden simogatták őket a békésen demonstráló , galamblelkű családapák és családanyák, hogy a pajzs, sisak és egyéb védőfelszerelés ellenére 399-en szorultak orvosi ellátásra.

Ezt akkor nem hangsúlyozta a fidess, mert akkor a rendőrség ellenség volt.

Most az ő s€ggüket védi.









hétfő 11:23

szekely28

573 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 11:23

ezt a settembrinit ganétúrónak rakták ide, szembevizelni mindenkivel, mint ahogy a fenti CEU-védő "jogféltők. Ferfordulást, anarchikus zavart kelteni, rendetlenséget csinálni, pofabőr nélkül hazudni, letagadni a megtörtént multat. Az az érzésem hogy ezeknek a fajzatoknak külön élvezet szembevizelni a viharral (ez utóbbit is persze ti provokáljátok ki szemétládák!).







hétfő 11:37

trovacsek

2297 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 11:37

Figyelj,nem kell vele foglalkozni,mert annál több lehetősége van mocskolódni.nem olyan nehéz megállni(nekem is kinyílik a bicska a zsebemben sokszor),de arra gondolok,hogy ő jobban szenved ha senkinek van nézve,és ha senki nem válaszolna neki.Képzeld magad elé,hogyan dühöng a nyomorult,mikor szóra sem érdemes kategóriába kerül!:)egy kis önkontroll,és kész.:)







hétfő 12:05

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 12:05

A pálinkáról sem tudsz leszokni.







hétfő 12:06

jutlandi

2280 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 12:06

Nekem az tetszett a legjobban, amikor a Parlament elött "hoppláztak" (szöktek, mint a kecskeszár a deszkán). Nagyon hasonlított a bukaresti hopplázásra, mintha ugyanaz a társaság lett volna... Egyébként a jelszavak többségével is egyetértek: "szabad ország,szabad egyetem"- stimmel; "alkotmány, szabadság, demokrácia"- stimmel; "egyetemet Felcsútra"- miért ne?... na, és nosztalgiázni is szabad: "ruszkik haza"- esetleg néhány orosz turista csodálkozhatott rajta... Az én ifjúkoromban ilyesmit nem volt szabad kiabálni... örvendek, hogy a mai Magyarországon teljes mértékben érvényesül a gyülekezési- és szólásszabadság, senkit nem ér semmiféle retorzió... Hajrá Magyarország! Hajrá magyarok!







hétfő 12:42

Ferencz

13013 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 12:42

Na, halljatok oda: ő ott volt és látta a történteket! S mondja ezt úgy, mintha egy-két naiv áldozatán kívül valaki is - miután elművelte, amit elművel eddig - ezen a fórumon legalábbis, hitelt adhatna akár egyetlen szavának is! Micsoda elvárás, barátom! Hazugságból hazugságba keveredik, s most jő a farbával: ő ott volt! Mintha ez jelenthetne akármit is!

399 rendőr sérült meg....Romániában ma több a forradalmár, mint ahány lakosa van. Köztük hány néven bukkansz fel?







hétfő 13:01

Settembrini

788 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 13:01

Semmi közöm a románokhoz.

Kétféle ember van: jó és rossz.

Harmadiknak ott az önhibáján kivül buta.







hétfő 13:49

Ferencz

13013 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 13:49

Több van, mint gondolnád! A negyedik a notórius hazudozó...







hétfő 14:03

trovacsek

2297 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 14:03

Hagyd Ferencz,hagyd,hogy kínlódjon a nyomorult.Légy okosabb.







hétfő 14:26

LCS

390 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 14:26

Na ide figyelj te lökött szeptemberi, 2006-ban volt egy hőzöngő csapat, és volt a fidesz gyűlés, és a rendőrség "összeterelte" a kettőt, aztán ütöttek boldog-boldogtalant. Az egész előzménye pedig a TV székház ostroma, ahol valami felkészületlen zsaru tanoncok állták volna a sarat, miközben pár száz méterre ott volt egy erre felkészített csapat. Vajon miért? - ráadásul ottan parkolt egy teherautónyi fegyver, hátha valaki(k) megtalálja, lesz egy kis zavargás, majd be lehet a szükségállapotot. Téged fizetnek vagy, vagy önszántadból vagy ilyen félnótás?









hétfő 14:31

LCS

390 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 14:31

Szeptemberi, választhatsz magadnak posztgraduális képzéshez diplomamunkát: http://spiler.blog.hu/2017/04/06/ime_10_veletlenszeruen_kivalasztott_ceu-s_diplomamunka. Ha neked ez menő....









hétfő 15:14

doboa61

2691 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 15:14

Settemrini:

"Kétféle ember van: jó és rossz. "

Meg a hétpróbás aljas, gyűlölködő gazember, mint amilyen Settembrini.







hétfő 15:22

ejnyebejnye

1155 hozzászólás 2017. április 10.hétfő 15:22

Tudod e te kelekótya ki a csürhe? Azok a nyanyák és papák,akik egy pár ezer forintért a nemzeti ünnepen fütyölnek.Na az az igazi csürhe.Még a csürhe jelző is túl szép számukra .

Te marha, két tüntetés volt.Én nem bánom hogy a rendőrség megpallta a futbalhuligánokat - azok verték meg a zsarukot is- de amikor a békésen vonuló tüntetőket letapodták a talpig vasban-védőszerelésben lévő sunyi, azonositó nélkűli zsaruk, na az hajmeresztő még a kopacnak is, te rohadék komcsi fajzat.Olyan vagy mint a komcsi elődeid, aljasabb empertipust még nem hordott a föld mint titeket, pösze gyurcsánybérenc.