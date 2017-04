Kisiklott és szakadékba zuhant szombat délután egy tehervonat Hunyad megyében a Petrozsény és Piski közötti vasútvonalon. A 16 vagonos tehervonatból a mozdony és 14 vagon siklott ki, amelyek közül hat vagon és a mozdony is egy körülbelül tíz méter mély szakadékba zuhant, a mozdonyvezető és segédje is életét vesztette. A mentőalakulat szóvivője szerint a baleset rendkívül nehezen megközelíthető helyen történt, a tűzoltók több száz méteren kézben vitték a helyszínre az életmentő felszereléseket.

A vizsgálatok előzetes eredményei arra utalnak, hogy a szerelvény fékrendszerének a meghibásodása okozta a balesetet. A történteket üzemi balesetként vizsgáló munkaügyi felügyelőség vezetője szerint a mozdonyvezető nem sokkal a baleset előtt rádión értesítette a merisori vasútállomást, hogy a szerelvény fék nélkül maradt, és szabad pályát kért. A vonat egy magántulajdonban levő vasúti szállítócég járata volt. (MTI)

FOSZTOGATJÁK A FALU MARADVÁNYAIT. Ahogy apad a bözödújfalusi gyűjtőtó vize, egyre több házmaradvány kerül a felszínre. A település előbukkanásának sokan a csodájára járnak: egyesek fotózni érkeznek a környékre, mások nosztalgiáznak egykori falujuk helyén, míg a horgászok azt sajnálják leginkább, hogy eltűnik az élővilág a tóból. De akadnak olyan személyek, akik csak az anyagi hasznot látják Bözödújfalu maradványainak előbukkanásában. Csibi Attila Zoltán, a közigazgatásilag Bözödújfalut is magában foglaló Erdőszentgyörgy polgármestere szerint megjelentek a kőgyűjtők, akik a maradék építőanyagot megpróbálják elhordani és értékesíteni, kerítésnek, gazdasági épületnek, de még házalapnak is felhasználni. Az elöljáró riasztotta a rendőrséget, ennek eredményeként abbamaradt a kőrablás, de félő, hogy kis idő múlva megint elindul, ha nem fordítanak elég figyelmet az elhárítására. (Maszol)

ELHUNYT A LONDONI MERÉNYLET ROMÁN ÁLDOZATA. Pár napja elhunyt az a román nő, aki súlyosan megsérült a Londonban március 22-én elkövetett merényletben. A Scotland Yard közleménye szerint Andreea Cristea a terrortámadás ötödik halálos áldozata. A 31 éves nő barátjával utazott Londonba, hogy megünnepeljék a férfi születésnapját. Mindketten a Westminster híd járdáján sétáltak, amikor a merénylő autójával a járókelők közé hajtott. A Scotland Yard adatai szerint a merénylő gépkocsija elérhette az óránkénti 122 kilométeres sebességet. A merényletben hárman a helyszínen életüket vesztették, köztük két brit állampolgár és egy amerikai turista. Andreea Cristea a hídról a Temzébe esett, ahonnan súlyos sérülésekkel mentették ki. Súlyosan megsérült barátja, Andrei Burnaz is, de őt már kiengedték a kórházból. A merénylőt a brit parlament épülete előtt járőröző rendőrök lőtték le. (MTI/Agerpres)

KÉSSEL TÁMADT A BETEG. Késsel megsebesített három személyt a bukaresti Bagdasar-Arseni Sürgősségi Kórházba beutalt egyik páciens – nyilatkozta az intézmény sajtószóvivője, Florian Bica. A szombatra virradó éjszaka történt incidens nyomán két másik beteg és egy ápoló sérült meg. A három sérült közül egyik műtétre szorult. Hatósági források szerint a támadó pszichés problémákkal küzd, az esetet követően beutalták a bukaresti Prof. Dr. Alexandru Obregia Pszichiátriai Klinikára. Az ügyben nyomozást indított a fővárosi törvényszéki ügyészség és a rendőrség gyilkossági osztálya. (Agerpres)