A megyei tanács által indított európai uniós finanszírozásból az elmúlt években felújították a nőgyógyászati osztályt, bevezették a rooming in rendszert, új szülőszobákat alakítottak ki, és legutóbb 350 ezer lejt fordítottak az újszülöttosztály felújítására, felszereltsége bővítésére, modernizálására. A 2B kategóriás besorolás azt jelenti, hogy a koraszülötteket már 32 hetes várandósság után is el kell tudni látni. Az intenzív terápiás részen a négy inkubátor külön-külön szobában működik, ami szinte egyedülálló az országban, és azért nagyon fontos, mert az ide kerülő kisbabák nyugalmát az őket életben tartó gépek zaján kívül semmilyen más hang nem kellene hogy háborítsa – hangsúlyozta dr. Gyulai Gabriella osztályvezető főorvos. Itt steril levegőt biztosítanak, minden kisbabát egy asszisztens felügyel. A harminchárom férőhelyes osztályon az intenzív terápiás részlegen kívül tizennégy hely biztosított koraszülöttek számára, a többit az egészséges kisbabák ellátására rendezték be.

A megnyitón Tamás Sándor megyeitanács-elnök hangsúlyoz­ta: az épület szerkezeti megerősítése, az épületgépészeti megoldások, a belső terek újszerű beosztása a funkcionalitás mellett kellemes és kényelmes környezetet is eredményezett. Ez igen látványos a mama-baba komfort szempontjából, ami megfelel a legmodernebb elvárásoknak, minden kórteremhez fürdőszoba tartozik, az anyukák helyben gyakorolhatják a babafürdetést, -pelenkázást, és még gyakorlati útmutatót is kapnak, hogyan gondozzák kisbabájukat.

Az újszülöttosztály avatóján jelen lévő Szabó Béla professzor, egyetemi tanár, az I-es számú marosvásáhelyi szülészeti-nőgyógyászati klinika vezetője lapunk érdeklődésére elmondta: a jól felszerelt újszülöttosztály akkor tölti be igazán küldetését, ha az itteni orvosok tökéletesen ellátják, ami az ő kompetenciájuk, és amikor egy eset meghaladja az intézmény kereteit, a legrövidebb időn belül elküldik a kisbabát a felsőbb rangsorolású intézetbe. Szerinte a sepsiszentgyörgyi neo­natológusok jól ellátják a rájuk szabott feladatot, bízik abban, hogy az új feltételek segítik a koraszülött-ellátást a térségben.

A Dr. Fogolyán Kristóf Megyei Sürgősségi Kórházban éven­te több mint ezer szülést jegyeznek, jelenleg az újszölöttosztályon két neonatológus és 18 asszisz­tens látja el az újszülötteket, két rezidens orvos a napokban szakvizsgázott, ők augusztustól dolgoznak az osztályon.

Az egészség világnapján tartott avatón András-Nagy Róbert kórházmenedzser bejelentette: a Diószegi Pékség támogatásának köszönhetően intézményükben mostantól minden újszülött hallásszűrését elvégzik. A felújított osztály avatója a történelmi egyházak képviselőinek áldásával ért véget.