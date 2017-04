A Piac utcában meglehetősen szomorú látványt nyújtott a rengeteg üresen álló sátor és asztal. Ráduly Róbert úgy nyilatkozott, elsősorban a hideg riasztotta el a kiállítókat. „Harminchárman jelentkeztek be, ezért mi elővigyázatosságból harmincöt sátrat húztunk fel, de végül csak huszonhárman jöttek el. Nem is csodálom, mert alig egy nappal korábban egy fokot jósoltak, az pedig nem éppen kedvez a vásártartásnak. A félsiker nem bátortalanít el, jövőben megismételjük, s bízunk benne, jobb, teljesebb lesz a vásár” – mondotta az esemény főszervezője.

Azért nem volt teljesen kudarc a vásár, hiszen a korlátozott kínálatban is lehetett szép, a közelgő ünnep hangulatát emelő tárgyakat találni. Akadt bőven gyermekjáték, könyv, ünnepi asztalra való gyertya, az édesebb szájúak számára méz és finomabbnál finomabb sütemények, aki főzni-sütni készült, beszerezhette a legfrissebb zöldségeket.

Sikeres volt viszont a fényképkiállítás. A szervezők két hete hirdették meg a húsvéti tematikájú versenyt, s arra mintegy negyven műkedvelő fotográfustól negyvennyolc pályamunka érkezett. A közösségi oldalon a legtöbb kedvelést Pető Ágnes kapta, továbbá elismerték Baló Tünde, Demeter Ágnes és Ráduly Adél felvételeit is.