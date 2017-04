A magyar költészet napja KÖZÖS ÜNNEP. Az RMPSZ Kovászna megyei elnöksége a magyar költészet napja közös megünneplésére hív minden magyar tanintézetet: ma 12 órakor, a déli harangszó elhangzása után minden iskolában, osztályban olvassanak fel egy verset. Mivel Arany Jánosra is emlékezünk, a Családi kör című alkotását ajánlják, de bármely más költemény is elhangozhat. Ha lehetséges, az eseményről, a bemutatott vers címéről tájékoztassák a széki RMPSZ-elnököket.



KÖNYVBEMUTATÓ. Ma 19 órától a magyar költészet napja alkalmából a baróti Erdővidék Múzeuma Kászoni Gáspár Termében 150 éves jubileum, 150 vers címmel verseskötet-bemutatóra kerül sor, valamint megemlékeznek a baróti Dávid Erzsébet Mária, Ágnes nővérről, a versek szerzőjéről. Meghívottak: Bálint Ágnes, Nagy Andrea és Korodi Antonette házfőnök, a székelyudvarhelyi Malersdorfi Ferences Nővérek közösségének tagjai. Házigazda Demeter László muzeológus.

A VERS AZ, AMIT... A sepsiszentgyörgyi Tein Teaházban ma 18 órától verseivel közönség elé lép Bálint Tamás, Bogdán László, Dimény H. Árpád, Karácsonyi Zsolt, Serestély Zalán, beszélgetőtárs Szonda Szabolcs műfordító, könyvtárigazgató.

VERSBEN LÉLEGZEM. A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Ház Pincetermében ma 17 órától a Parnasszus irodalmi kör tagjai saját versekkel tisztelegnek József Attila születésnapja előtt. A rendezvény mottója: Versben lélegzem...

POSZTOLJ VERSET AZ UTCÁRA! A Háromszéki Mikes Kelemen Egyesület felhívása a város lakóihoz: csatlakozz a mozgalomhoz, és árasszuk el költeményekkel a várost, teljen meg klasszikus, kortárs vagy saját versekkel! Nyomtasd ki kedvenc verse(i)det, átlátszó ragasztószalaggal ragaszd fel oszlopokra, legálisan engedélyezett felületekre, fotózd le, majd töltsd fel az esemény oldalára. Első szabály: A fekete lámpaoszlopokat kerüld!, második: Nincs más szabály! Jelöld be magad az eseményre, oszd meg, hívj meg másokat, cseréld versre a profil- vagy borítóképedet, szóval, csatlakozz a kulturális gerillaakcióhoz! A Bod Péter Megyei Könyvtár az érdeklődők rendelkezésére áll a nap folyamán, nyitvatartási ideje alatt (8–19 óráig), e célból előkészített verskötetekkel, amelyekből a felnőtt kölcsönző részlegen kiírhatnak verset vagy versrészletet.

VERSMARATON. A Sepsi Református Egyházmegye a reformáció 500. évfordulója és a magyar költészet napja alkalmából 50 verssel tiszteleg a reformáció és a magyar irodalom nagyjai előtt. A sepsiszentgyörgyi belvárosi református templomban ma 18 órától az egyházmegye gyülekezeteiből érkező vallásórások, fiatalok és felnőttek magyar költők istenes verseit szavalják.

KÖZÖS KIÁLLÍTÁS. Az Árkosi Kulturális Központban (Bástya-ház, Olt utca 6. szám) szervezik ma 16.30 órától a Mikes Kelemen Elméleti Líceum és a Nagy Mózes Elméleti Líceum diákjainak közös ünnepi kiállítását Már nem sajog címmel a magyar költészet napjának tiszteletére. Szervező tanárok: Haszmann Júlia-Réka, Török Katalin, Deák Ferenc és Koszta Ervin.

BALLADÁS EST. A kézdivásárhelyi Vigadó Művelődési Ház galériájában Ruszka Sándor a Református Kollégium diákjaival tart estet Apró képek balladája címmel.



Zene

A sepsiszentgyörgyi Kónya Ádám Művelődési Házban szerdán 20 órától fellép a budapesti Tóth Viktor Tercett.



Tojásírás

SEPSISZENTGYÖRGY. A Tanulók Palotájában április 10–14. között szervezett csoportokat várnak húsvéti tojásírásra. * A Míves Házban április 10–16. között nagyheti tojásírás: keddtől csütörtökig 16–20 óráig, a tojásírás éjszakája pénteken 11 órától szombat hajnali 4 óráig tart. Alsó korhatár 7 év.

CSERNÁTON. A Haszmann Pál Múzeumban szerdán 16 órától nyitott tojásíró műhelyt tartanak, amelyre szeretettel várnak mindenkit bejelentkezés nélkül.



Hitvilág

LELKINAP. Nagyszerdán a Szent József-egyházközség lelkinapja: 9–13 és 14–18 óráig gyónási alkalom a templomban.

JEHOVA TANÚI-EMLÉKÜNNEP. Sepsiszentgyörgyön a Bertis Orchidea Events vendéglőben (Stadion utca 3. szám) ma 19.30-tól Jézus Krisztus halálának emlékünnepét tartják a bibliai holdnaptár szerint.

ZARÁNDOKLATOK MEDJUGORJÉBA. T. Hajlák Attila-István lelkivezető zarándoklatokat szervez a következő időpontokban: július 30.–augusztus 6. ifjúsági fesztivál (nem csak fiataloknak); augusztus 26–31. lelkigyakorlat: Miért Fatima folytatása Medjugorje?; október 9–14. lelkigyakorlat. Jelentkezni lehet a 0742 698 166-os telefonon vagy a kézdivásárhelyi Boldog Özséb-plébánián.



Kiállítás

HÍMES TOJÁSOK. Az Árkosi Művelődési Központban (Sepsiszentgyörgy, Olt utca 6. szám) április 12-én 17 órától megnyitják Bálint Zoltán hímestojás-kiállítását.

FOTÓKIÁLLÍTÁS. Baróton Erdővidék Múzeumában A szabadság ünnepe Erdővidéken, 1990–2016 című kiállítás április 14-ig látogatható munkanapokon 8–16 óráig.



Ingyenes magyar állampolgársági ügyintézés

* Az RMDSZ Háromszéki Területi Szervezetének munkatársai szerdán 16–18 óráig Zágonban a Mikes-Szentkereszty-kastély konferenciatermében, 18–20 óráig Papolcon a kultúrotthonban fogadják az érdeklődőket. Az igénylőknek összeállítják a magyar állampolgársági kérelmüket, segítenek a gyerekek, házasságok és halálesetek anyakönyvezésében, valamint a hadifogságban elvesztett szülők és élettársak után járó kárpótlás kérelmezésében és az útlevél igénylésében is.

* A sepsiszentgyörgyi Demokrácia Központban (Bánki Donát utca 36. szám) 9–17 óráig várják azokat, akik magyar állampolgársági kérelmüket szeretnék benyújtani, vagy magyar útlevelet igényelnének. Segítenek az anyakönyvezésekben (születések, halálesetek, házasság, lakcím- vagy névváltoztatás magyar állami bejelentése), a magyarigazolványhoz (utazási kedvezményhez) szükséges dosszié előkészítésében is. Várják azokat a hadiárvákat és hadiözvegyeket is, akik a magyar államtól szeretnék kérelmezni az őket megillető kárpótlást. Telefon: 0267 310 551, 0762 248 669. Regisztrálják azokat a magyar állampolgárokat, akik részt szeretnének venni a 2018-as magyarországi parlamenti választásokon, de még nem került be nevük a választói névjegyzékbe, illetve a regisztrációjukat követően nevük vagy lakcímük változott.



Ügyelet

Sepsiszentgyörgyön ma 20–8 óráig a Benedek Elek utcai Pro Sana (telefon: 0367 407 567, éjszaka csak a sürgősségi recepteket adják ki); Kézdivásárhelyen ma a Gábor Áron utcai Ambrózia I. (0267 360 608) gyógyszertár teljesít szolgálatot.



Sebességmérés

A közlekedésrendészet ma a 11B országúton Kézdivásárhely, Kézdiszentlélek, Kéz­diszárazpatak; a 11-es országúton Szentivánlaborfalva, Uzon, Maksa, Csernáton, Kézdisárfalva; a 12-es országúton Szotyor, Málnás, Mikóújfalu, Kilyén; Sepsibükszád, Sepsiszentgyörgy határában méri a gépjárművek sebességét.