A mai fiatalok, azok a szemtelen kölykök, nem tisztelnek azok már semmit és senkit. Hallották már ezeket a panaszokat, talán mondták is már valakinek? Bizonyára igen, hiszen napjaink egyik legtöbbször körüljárt témája a fiatalok, az ezredforduló gyermekei, az Y generáció. Ám a fiatalok épp azt hányják a szemünkre, hogy sokat beszélünk róluk és keveset velük, úgy ítélkezünk, hogy nem is értjük azt a világot, amiben ők felnőnek. A kulturális héten Románia legelismertebb független színházi társulatai mutatkoznak be, két előadás kimondottan a jövő nemzedékével foglalkozik.