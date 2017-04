A hatalmas munkavolumen miatt kissé megkésett az országos válogatás és a kifizethető pályázatok rangsorolása. A húsz nyertes mellett két megyei pályázat várólistára került, mert a pályázó önpontozása nem egyezett meg az elbí­ráló szakember által számolt pontokkal, így csak később kerülnek be az országos rangsorolási és kiválogatási folyamatba. Az egy hónappal előtti rangsoroláson, amikor a tavaly júniusban letett pályázatokat bírálták el, két háromszéki pályázó nyert.

Tavaly ennél az intézkedésnél két kiírást tartottak, egyet március és október vége között, egyet pedig, ami rendkívülinek számít, december 15. és az idei év február 28-a között. A tavalyi nyári-őszi kiíráson összesen 32 pályázatot töltöttek fel az itthoniak, ezzel a számmal messze megelőzve a központi fejlesztési régió (Brassó, Fehér, Hargita, Kovászna, Maros és Szeben megyék) minden megyéjét. A téli szesszióban a pályáztatási pénzt csak két összetevőre osztották fel: 75 millió euró a növénytermesztés, 75 millió euró az állattenyésztés fejlesztésére, habár a vidékfejlesztési terv uniós jóváhagyásában külön pályázati alapot kellett volna elkülöníteni a hegyvidéken hátrányosan gazdálkodók pályázatainak és a családi gazdaságoknak. A növénytermesztési összetevőnél a pénz 4–5 nap alatt elfogyott, így nálunk senkinek sem sikerült pályázatot letennie. Az állattenyésztési farmok korszerűsítésére szánt pénz majdnem az utolsó napokban fogyott el, itt már jobb a helyzet: 10 pályázatot töltöttek fel elbírálásra a megyéből.

A mostani húsz nyertesnek a kiértesítés szerint négy hónapja van arra, hogy a megyei irodához bevigye az eredeti, papírra nyomtatott pályázatát, az erkölcsi bizonyítványt, az adósságok kifizetését igazoló pénzügyi igazolványt és az önrészt lefedő hitelszerződést vagy az önrész meglétét igazoló saját bankszámlakivonatot. A hivatal szakemberei felkérik az értesített nyerteseket, hogy a gyors szerződéskötés lebonyolítása érdekében minél hamarabb keressék fel a Babeş–Bolyai Tudományegyetem épületében levő irodáikat a szükséges dokumentumokkal.

Nemrég megtörtént az országos rangsorolás a tavaly júliusban feltöltött fiatal gazdász-, illetve a papírformában leadott kisgazdaság-pályázatoknál is. A fiatal gazdászoknál 15, júliusban pályázó fiatal nyert, a kisgazdaságoknál 3 pályázat került fel az országos kifizethető listára. A tavalyi évben megyeszinten 44 fiatal tett le pályázatot, a kisgazdaságok támogatására összesen 13 pályázat érkezett be a megyei hivatalba. A kiválogatási listán szereplő nyertesek jó része már bevitte a vidékfejlesztési hivatalba a szükséges, igényelt aktákat, jó néhányukkal már a szerződéskötés is megtörtént, és páran már a kifizetési kérelmüket is letették az első részletre.

A vidékfejlesztési szakemberek fel szeretnék hívni a pályázni óhajtók figyelmét, hogy az országos ügynökség honlapján már tanulmányozhatók az ideiglenes eligazító füzetek a 4.1, 6.1, 6.3, 6.2, 6.4 és 9.1 intézkedéseknél. Ezek az alábbi tárhelyen kereshetők: www.afir.ro, Dezbatere publica, Documente in dezbatere publica. Az ideiglenes füzetek csak néhány napig lesznek ott, addig még bizonyos pontokon a beérkező javaslatok alapján változtathatnak, utána kerülnek fel az ügynökség honlapjára a végleges pályázateligazító füzetek, és néhány napra rá elindul az illető intézkedés pályázhatósága – minden valószínűség szerint április második felében.

Lapzártakor kaptuk a hírt, hogy néhány nap múlva megtörténik a pályázatok országos rangsorolása a gazdaságok korszerűsítésénél (4.1 intézkedés) a tavaly augusztusban letett pályázatoknál is. A vidékfejlesztési irodától kapott információ szerint a nyertesek listáján további négy háromszéki pályázat szerepelhet.