A romániai német kisebbségnek fontos szerepe van, Románia és Németország is kiemelten támogatja a német kisebbséget és identitásuk megőrzését. Nem véletlen, hogy az 1992-es egyezmény következtében létrejött a román–német kormányközi bizottság, amely a Romániában élő német közösség helyzetére fektet hangsúlyt – írta Klaus Iohannis az államelnöki hivatal közleménye szerint. A bizottság ünnepi ülésének még nagyobb jelentősége van, hiszen idén a felek hármas évfordulót ünnepelnek: 50 éve vette fel újra a diplomáciai kapcsolatot a két ország, 25 éve írták alá a baráti szerződést, és 10 éve partner Románia és Németország az Európai Unión belül. Németország első számú kereskedelmi partnere Romániának, a német vállalkozások több mint 300 ezer munkahelyet teremtettek az országban, és ezek száma növekedik, Románia pedig európai és regionális szinten is megbízható és stabil partnere Németországnak – közli az államfő, aki szerint a kormányközi bizottság az elmúlt huszonöt évben bebizonyította létjogosultságát: számos, a német kisebbséget érintő problémát oldottak meg, támogatták a kulturális turizmust, és népszerűsítették a szász és sváb hagyományokat a németországi fiatalok körében.



Hol van Romaniaban Nemet kissebbseg? Meg csak az ottmaradt templomjaikat sem tisztelik a bevandorlo Roman hordak!!







Persze,csak éppen a kisebbségek nem gondolják így!Mennyire kellemetlen lehet szegény klausnak ilyent mondani,mikor jól tudja,hogy a népét az az ország adta el mint a birkákat,amelyiknek éppen ő az államfője!Habár az is lehet fel sem fogja a marhája.







Egz cinikus,arrogáns és karrierista,más kisebbségi ügyekre mint a német,imun államfőnk van.Március 15-én a magyra kisebbséget nem köszöntötte,de a minap a cigányokat nagy tisztelettel és imádattal éltette. Mindent amit lehetett,visszajuttatott a német közösségnek,még a hírhedt Volksgruppe javait is bezsebelte, de a magyar tulajdonjogok visszaszerzését nemhogy megértse, még akadályozza is. A kisebbségi jogok terén,még Böszeszkut is maga mögé útasítja,épp olyan fajgyűlölő mint a dántönászék,lakatosok vagy kakukkok! Sokat vártunk tőle e téren,rá is szavaztunk,remélni merem utoljára,de megmútatta,hogyan kell nagyobb szintre emelni az erdélyi magyarság jogainak csorbítását.Nem véletlen,hogy a román nép megsegítését célzó törvényeket is nagy húza -vona után fogadja el,vagy megtámadja az alkotmány bíróságon. Ezért emelhette a Háromszék napilap annak idején a legmagasabb piedesztálra,választási kampányt is vállalva ,ez a köszönet.Rosszindulatú emberből nem lesz soha Mikulás!!! Kinek nincs gyermeke,abból csak ilyen pedagógus válik minden értelemben !!







A romániai németséget eladták apró pénzért. Aki maradt az meg olyan mint Johannis, beolvadt a többség közé. Úgy hogy ez a bak szász ne ossza itt az észt, és ne ő döntse el hogy a kisebbségi lét mennyire példaértékű az országban. Ez olyan mintha én nyilatkoznék hogy a szomszéd mennyire boldog. Kérdezzenek meg egy igazi kisebbségit, ne egy elrománosodott opportunista renegát németet.