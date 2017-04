Az ármódosí­tás szükségességéről és annak okairól Zonda Balázs, a Gosp-Com Kft. igazgatója számolt be az önkormányzati ülésen. Elmondása szerint január elsejétől a Brassóban lerakott minden tonna háztartási szemét után nyolcvan lejt kell fizetniük környezetvédelmi illetékként az államkasszába, és az országos minimálbér is nőtt, ezért kénytelenek áremeléshez folyamodni. Legutóbb 2015-ben emelték a szemétdíjat – hangsúlyozta az igazgató –, ekkortól szállítják Brassóba a hulladékot. Azt is elmondta, hogy a lécfalvi szeméttárolóhoz legjobb esetben valamikor ősszel vihetik a háztartási szemetet, hamarabb semmiképpen.

A lerakási díj nyolcvan tonna szemétre 106 ezer lej plusz áfa, amire a jelenlegi díjak mellett a cégnek nincs fedezete. Az igazgató azt is közölte, hogy Kézdivásárhelyen 2017 első negyedében 25 százalékkal nőtt tavalyhoz képest a kommunálisnak minősített szemét mennyisége. Emiatt az önkormányzat további száz lejt fizet büntetésként tonnánként, viszont ezt már a költségvetésből állják. Ez számszerűsítve 300 ezer lej körüli összeget jelent – mondotta Bokor Tibor polgármester. A megoldás az lenne, ha minél több hulladékot gyűjtenének szelektíven, erre próbálják ösztönözni a lakosságot.

Kézdivásárhelyen április elsejétől a jelenlegi havi 6,66-ról 7,56 lejre, közel egy lejjel emelkedik magánszemélyek esetében a szolgáltatás (erre még rájön az áfa). Falvakon a jelenlegi 4,86-ról 5,88 lejre emelkedik a szemételszállítási díj. Az árnövekedés jelentősebb mértékben a jogi személyeket érinti, akik az eddigi havi 66,67 lej helyett ezentúl 84,03 lejt fizetnek.

Johann Taierling néppárti önkormányzati képviselő túl magasnak ítélte a cégeknek kiszabott díjat, azzal érvelve, hogy olyan vállalatok is vannak, amelyek irodai munkát végeznek, nem termelnek semmiféle szemetet, mégis ki kell fizetniük ezt a magas összeget. Zonda Balázs kifejtette: a helyi tanács által megszabott szolgáltatási szabályzat értelmében a havi összeg köbméterenként száz lej körüli áfával, irodák esetében ez egy fél köbméter havonta, a nagy cégek esetében sokkal több. A havi ár fix, a mennyiség pedig változik, de havonta nem tudják az árat a mennyiséghez igazítani – érvelt Zonda.