Díszes szövetségi zászlókkal vonultak a templomba, hogy számot adjanak az eltelt esztendő igen hasznos tevékenységéről, s mert ezen a napon emlékezett az ikertelepülés a hozzá több szállal kötődő Laborfalvi Rózára, helyénvaló volt, hogy a nagyasszonyra a szövetségi fórumon is emlékezzenek.

A megnyitó áhítatot követően a fórum résztvevőit Bokor Ágnes, az Unitárius Nők Országos Szövetsége (UNOSZ) és a vendégfogadó egyházköri nőszövetség jegyzője, valamint Buzogány-Csoma István helybeli lelkész köszöntötte. Nt. Török István köri esperes ünnepi beszédében a reformáció 500. évfordulójára is emlékezve kiemelte, hogy a nagy horderejű folyamatnak a Magyar Unitárius Egyház is részese volt. Üdvözlőbeszédet mondott Nagy Gizella, az UNOSZ alelnöke, felszólalt Demeter Zoltán köri felügyelő gondnok, Andorkó Rozália köri nőszövetségi elnök, Buzogány-Csoma Csilla szentivánlaborfalvi tiszteletes asszony. Az asszonyok-anyák szerepéről szólt Györgyilyés Izolda sepsiszentgyörgyi unitárius segédlelkész ünnepi prédikációja is, Laborfalvi Rózára és Jókai Mórra vetített képes bemutatóval emlékezett dr. Andorkó Júlia kolozsvári kiadványszerkesztő. Átadták a nőszövetség országos vándorabroszát, amely egy évig ebben az egyházközségben jelképezi az összetartozást. Az ünnepi hangulatot a szentivánlaborfalvi ökumenikus női kórus és a helybeli iskolások műsora emelte. A fórumon részt vett dr. Ráduly István, Uzon község polgármestere is.