Többéves hagyománya van a Református Kollégiumban az egykor Nagy Mónika biológia szakos tanárnő által kitalált programsorozatnak, amelynek idei kiadása nulladiktól tizenkettedik osztályig minden korosztályt érint – mondta el lapunknak Berekméri Annamária igazgatónő, aki földrajz szakos tanárnőként is fontos részt vállal a szervezésben. Mint kifejtette, az öt napon át zajló rendezvény minden napján egy téma kapcsán szerveződnek az események, előadások, amelyhez öltözködésben is alkalmazkodtak diákok és tanárok egyaránt. Hétfőn, az egészség napján a mentőszolgálattal ismerkedtek meg, és elsősegélynyújtást tanultak Konrád András Lászlótól; kedden, a Föld napján Bustya János tiszteletes a túlnépesedésről, dr. Csata Zoltán biológus a mikroorganizmusokról tartott előadást, és önvédelmi bemutatóra került sor; szerdán, a környezetvédelem napján a Zöld Nap Egyesület által szervezett foglalkozásokon, vetélkedőkön, valamint dr. Sikó-Barabási Sándor megyei főállatorvos előadásán vehettek részt; csütörtökön pedig, a víz napján a Közüzemekhez látogattak el a diákok. A péntekre tervezett madarak és fák napját – mely Csákány László, a Szemerja-Görgő Közbirtokosság elnöke irányításával a városközeli erdők állat- és növényvilágának megismeréséről szól – a rossz idő miatt mára halasztották. Mindezek mellett állandó programok is zajlottak: rajz- és fotópályázat, hulladékszobor-készítés, a sulirádióban pedig a különböző tematikai napokról szóló érdekességeket hallgathattak a diákok.

„2008-ban szerveztük meg először a Zöld napokat azzal a céllal, hogy minél több diák megismerje és megértse a környezettudatos életmód fontosságát, ami végül is sikerült, hisz most már a nagy diákok annyira sajátjuknak érzik az ügyet, hogy ők sürgetik a programsorozat megszervezését” – fogalmazott Nagy Mónika egykori ötletgazda, aki szerint az is nagyon szép eredmény a rendezvény kapcsán, hogy létrejött egy meghitt kapcsolat a diákok és tanárok között, ami az egész Református Kollégium egyik alapkoncepciója.

Csákány László lapunknak elmondta, hogy a mára halasztott túra során többek között a város adminisztratív területéhez tartozó öt fontos rezervátumról mesél a diákoknak – a Szemerjai sztyeppfoltról, a Benedek-mezőről, a Pap kútjáról, Debren patakáról és az őrkői rezervátumokról –, amelyek mind egyedi és értékes természeti kincsei Sepsiszentgyörgynek. Csákány szerint fontos ezeket az ismereteket bevinni az iskolákba, és fontos a helyi környezettudományi egyetem népszerűsítése is a diákok kö­rében, nemcsak azért, mert ennek a tudományágnak jövője van, hanem mert a természet védelme jövőnk záloga.