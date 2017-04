Nem csak édesség

Korántsem az édesség­imádat vezetett erre az útra – szögezi le már a beszélgetésünk elején, ami hol máshol, mint a manufaktúra szobányi műhelyében zajlik, egy tál roppanós csokival bevont bonbon társaságában. Hiszen általában a finom ételek, az ízek, a kóstolás szeretete, ahogy manapság mondják a gourmand-ság, na meg a szükség („ki kellett találnom magamnak egy plusz jövedelmi forrást”) vezette oda, hogy csokoládékészítésbe fogjon. Mindez alig három éve, s ha már dolgozni kell, az legyen olyan, amit szeretek elv alapján, na meg egy karácsonyi beszélgetés nyomán, amelyben a házi szaloncukrok története került elő, megszületett az első fondant szaloncukor. „De önmagában az olyan sivár volt, és belemártottam csokiba. Ettől a perctől már csak a fantázia szabott határt” – meséli a kezdeteket, amikor azért még volt egyéb korlát is. Például az, hogy a csokival meg kellett tanulni dolgozni, mert hanem a plafon is csokis lett, nem beszélve arról, hogy különleges ízeket is elő kívánt állítani. Az első képzés Brassóban zajlott, majd Magyarországon több szakaszban, legutóbb a „legmagasabb szintet, a csúcsok-csúcsát”, az alkoholos bombonok készítését sajátította el. S ha már vannak a bonbonok, elegancia, esküvői, meg különböző eseményekre szóló felkérések, a Candy-bár asztalára (leginkább desszertes asztalnak hívhatjuk magyarul, ahol nem- csak az elkészítés, hanem a tálalás is egyedi – szerk. megj.) ne klasszikus és megszokott sütemények kerüljenek kiegészítőnek, hanem különlegességek, ezért Erika a francia sütemények készítésének kurzusát is elvégezte.

Minden porcikáját kell szeretni

A szakértelem azonban mind nem elég, nagyon kell szeretni az egész folyamatot, minden porcikáját. A ha sikerül, jó, ha nem, mindegy”-hozzáállás eleve kudarcra van ítélve. Ha ez nincs, akkor nem lehet kitalálni új ízeket, új recepteket. „Én már semmit nem recept szerint készítek” – mondja Erika, a töltelékek íze a készítés folyamatában áll össze, ötletszerűen, intuícióval. Van pisztáciás, mentás, citromos, meggyes, van, amiben Oreo kekszdarabkák kerülnek, ami roppan a szájban. Persze, a csokoládéval együtt.

„Szerencsére a különleges bonbonok készítése nálunk még nagyon kezdetleges, ami abból is látszik, hogy a minőségi alapanyag majdnem egészében külföldről származik” – avat be a bonbonkészítés egyik titkába Erika. A kiváló termékhez ugyanis kiváló, a leghíresebb csokinagyhatalmak által használt és jobbára gyártott alapanyagok szükségesek. Alapvetően háromféle nyers csokiból lehet gazdálkodni, a fekete (nem keserű, mert az eleve pejoratív), a fehér (ez kakaóvajból készül) és a tejcsoki, a töltelékekhez pedig a legjobb minőségű, százszázalékos gyümölcspürék, közöttük nemcsak ismert, hanem egzotikus gyümölcsből készültek, tejszín (ebből a helyi, az illyefalvi is nagyon jó), a legkiválóbb kávé szükséges, nem beszélve az alkoholos készítményekről, a tatrateáról, a Potio Nobilis ágyas pálinkáiról (ez utóbbival mostanában kísérletezik).

Beruházás

A műhely kialakításához persze beruházásra is szükség van, hiszen egy-egy szakszerű gép – ilyen a csokoládét megfelelő hőmérsékleten tartó „csokicsap”, hivatalos nevén temperálógép – több ezer eurós tétel, nem beszélve a speciális hűtőszekrényekről vagy elektromos kemencékről, sütőkről. De mindezeket fokozatosan, szinte a szakértelem elsajátításával párhuzamosan sikerült beszerezni. Na meg az igénytől függően, hiszen az elején aligha lehetett tudni, hogy lesz-e kereslet az egyébként nem olcsó termékekre. Apropó ár: Erika szerint, ha a fogyasztást vesszük figyelembe, a kézműves bonbonok nem drágábbak, mint az üzletek polcain lévők, hiszen ebből lényegesen kevesebbet kell enni az ugyanolyan élvezeti szint eléréséhez. Mert lényegesen töményebbek, ízviláguk intenzívebb, erőteljesebb, sokkal több benne a kakaó vagy a kakaóvaj, mint a gyári termékekben. Aztán ott van az a plusz, ami egy kézzel készített termék igazi lényegét adja: „minden egyes darabba beleépül a gondolatom, a lelkem, a szívem, minden” – fogalmaz Erika. Abszolút értékben, vagyis ugyanannyi súlyra számítva általában kétszer annyi a kézműves bonbon, mint a gyári. Itt azonban azt is figyelembe kell venni, hogy a különleges formák, amelyekben készül a bonbon, valójában egyszer használatosak, hiszen például a bonbon tetejére kerülő színes, szintén csokiból készülő díszítést is tartalmazzák, és elég sokba kerülnek. Mint ahogy az egyedi csomagolás, a doboztól a papírkehelyig mind rendelésre készül, a hajtogatás, a termékek csomagolása pedig mind kézzel, a manufaktúrában történik.

Piac

A piac meghódítása azonban nem elsősorban az ár miatt ütközik nehézségbe. Sőt, volt olyan nagyobb volumenű megrendelés, amit vissza kellett utasítania. Sokkal inkább a megszokás, az új ízekre való nyitottság hiánya az, ami a helyi piac korlátait jelenti. Erika álma az, hogy a főtéren egy kis csokiboltot nyisson. Ez talán lendít valamit a szélesebb igény megteremtésében, mint ahogy a két sepsiszentgyörgyi vendéglátóegységben található különálló „Erika Csoki”-s polc is meghozta a részleges ismertséget. De nálunk még a különlegesben is a megszokottat keresik, s erre jó példa az elrontott keksz története. Egy megrendelés ugyanis meglehetősen félresikeredett, s a kőkeményre sült csokis kekszet – hogy ne a kukába kerüljön – megőrölte, ízesítette, csokiba mártotta, feldíszítette és betette a polcra. El is felejtette a „turpiságot”, amikor három nap múlva jött a megrendelés: a kekszgolyóból kérünk még. „Az már nincs, limitált kiadás volt” – kellett megfogalmazni a kénytelen-kelletlen magyarázatot.

Az Erika Csoki márkanév a legismertebb közösségi oldal, na meg a honlap segítségével nem csak helyi szinten ismert. De – stílusosan szólva – szájról szájra is terjed a híre, a mintegy negyven féle bonbon, a hozzá tartozó croissant fel-felbukkan a rendezvények desszertasztalain. A saját konyha, az utána kialakított mostani műhely is kicsi már, nem beszélve a „négy kézről”. De Erika nem akarja a manufaktúrát meghaladni, gyár van elég, ott szalagtermék készül. A kézműves termék azonban másról szól. Ez nem polci termék, a többség magán megrendelésre készül, türelmet, odafigyelést igényel. „Nem lehet szepletni, s bár sokan ilyennek ismernek engem, ezzel megtanultam – nem volt könnyű – türelmes lenni” – összegzi a változásokat Tőkés Erika.