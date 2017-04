Az elmúlt hétvégén Brassóban rendezték az országos minikézilabda-bajnokság egyik eurorégiós szakaszát a 2006-ban született kézilabdázók számára, ahol a Sepsiszentgyörgyi ISK és a kézdivásárhelyi Nagy Mózes Sportklub is jelen volt.

A torna 11 csapat részvételével zajlott, melyeket három csoportra osztottak, illetve minden csoport első helyezettje kijutott az országos elődöntőre. A Szerző Árpád edzette Sepsi ISK az A-csoportban végzett az első helyen, miután 29–21-re győztek a Vidombáki Sporting, 26–6-ra Székelyudvarhely és 20–19-re Nyárádszereda ellen. A Nagy Mózes SK is mindhárom mérkőzését megnyerte a B-csoportban, a Szász Csaba edző által irányított alakulat 25–14-re diadalmaskodott Zetelaka, 23–2-re a Brassói Transilvania és 23–11-re a Brassói Golden Kids ellen. A C-csoportban a Marosvásárhelyi Pegasus zárt az élen. A torna végső sorrendjének megállapítása céljából a három csoportgyőztes egymás ellen is pályára lépett. A Sepsi ISK 32–12 arányú vereséget szenvedett a Nagy Mózes SK csapatától, amely 28–15-re győzött a Marosvásárhelyi Pegasus ellen, végül pedig a szentgyörgyiek is győzedelmeskedtek 30–27 arányban a Pegasus felett. A torna végső rangsora: 1. Nagy Mózes SK, 2. Sepsi ISK, 3. Pegasus. Az elődöntőt várhatóan májusban rendezik meg.

A Sepsi ISK csapata: Seres Renáta, Vajda Lisa, Szász Kitty Mónika, Iasmina Lazăr, Adriana Cristian, Simon Johanna, Imre Johanna, Bardócz Szilvia, László Boróka, Luana Şerban, Bedő Boglárka, Domokos Boglárka, Brassai Eszter, Már Tekla, Gabriela Vrînceanu, Téglás Adrienn, Varga Anett, Bartha Nóra, Molnár Cecília.

A Nagy Mózes SK alakulata: Kovács Kincső, Ferencz Boróka, Ştefan Karina, Ioana Ilie, Biszak Hanna, Diana Nicolăeşi, Jakab Dorottya, Ioana Burlui. (miska)