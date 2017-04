Kettővel nőtt a kanyarójárvány halálos áldozatainak száma, miután egy 17 éves kiskorú és egy másfél éves gyerek is életét vesztette. Egyikük sem volt beoltva, és a kamaszlánynak egyéb betegsége is volt – közölte Alexandru Rafila, az egészségügyi miniszter személyes tanácsadója. Április 7-ig Romániában 4090 kanyarós megbetegedést jegyeztek, a járvány leginkább az ország nyugati részét érinti. Az egészségügyi minisztérium tegnap bocsátotta közvitára az oltást szabályozó törvénytervezetet, amely nem tartalmaz szankciókat a gyermekük beoltását megtagadó szülők ellen, de Florin Bodog tárcavezető szerint rossz bánásmóddal is lehetne vádolni őket, amiért három-hét évi börtön jár.